2025年台北國際食品系列展　全新主視覺引領食品產業新世代

▲2025台北國際食品系列展，推出全新主視覺。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲食品產業的重要展示平台--台北國際食品系列展(Food Taipei Mega Shows)，將於2025年6月25日至28日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。本屆展覽以全新主視覺亮相，開啟食品產業的新篇章，並自即日起開放線上預先登記觀展，主辦單位外貿協會歡迎全球業者踴躍報名參觀。

本展推出全新主視覺揮別傳統食品意象，以多樣而和諧的色彩組合呈現五大展覽的供應鏈整合。主視覺運用充滿立體感的3D圖形，描繪「未來食品」的樣貌，象徵食品產業在技術創新、消費需求變遷與全球趨勢中蓬勃發展的可能性。設計中的抽象意象，暗示著未來食品的不確定性與多元性，更賦予觀者對未來食品自由想像的空間。

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主視覺的「未來黑」色調則如同深邃而包容的星空，象徵台北國際食品系列展的兼容並蓄與探索精神。這一設計語言強調展覽在全球食品供應鏈中的關鍵角色，串聯傳統與現代，連結區域與全球，構築產業合作的未來藍圖。

台北國際食品系列展(Food Taipei Mega Shows)包含「台北國際食品展(FOOD TAIPEI)」、「台北國際食品加工機械展(FOODTECH TAIPEI)」、「台灣國際生技製藥設備展(BIO/PHARMATECH TAIWAN)」、「台北國際包裝工業展(TAIPEI PACK)」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展(TAIWAN HORECA)」。2025年以「精準食代Precision Nutrition」和「綠色智慧Green Intelligence」主軸，深入探索食品產業未來發展方向。透過精準分眾技術的導入，滿足多樣化、個性化的消費需求；並推動綠色轉型，從供應鏈優化到智慧化解決方案，探索食品產業的永續發展之路。

位於南港展覽2館1樓的「未來食品區」是本屆展覽的焦點之一，將展出植物基產品、新興原料、精準營養技術，呈現食品產業的前瞻與創新。例如：蘴宏國際食品利用三大營養素研發「優植肉」，為低碳與高營養蛋白的替代品樹立新標竿；日日好食以專業營養團隊打造控糖麵食與膳食纖維麵食，展示精準健康的食品新概念。

台北國際食品系列展一向吸引國內外食品業界的高度關注，開放報名參展立即滿額，涵蓋原料、製造、設備到成品的品牌大廠，亦吸引橫向的跨業廠商參展，將本展視為拓展國際商機的最佳平台。

2025年預計展出超過1,700家廠商，使用超過4,500個攤位，展現食品、加工設備、生技製藥、包裝技術及餐飲設備五大領域創新技術與智慧解決方案。

多次參展的日正食品近年利用「蚓魚菜共生」系統，成為食品業界綠色循環經濟的典範；鴻匠科技的智慧送餐、點餐系統，協助餐飲業者掌握來客情形，並解決缺工問題，為傳統餐飲業提供智慧轉型解方。

展期間將辦理多場食品暨設備之採購洽談會、創新趨勢論壇及多項特別活動。創新趨勢論壇邀請國內外重量級講師分享最新餐飲及食品業趨勢，為參觀者帶來深入的市場洞察。此外，本屆展覽將舉辦第二屆「綠色願景獎」表彰將ESG理念融入日常營運的企業，為食品產業的永續發展樹立新的標竿。

2025年台北國際食品系列展即日起開放業者線上登記免費參觀，完成登錄後憑確認函及本人名片2張現場換證入場。一般民眾可於展覽最後一天(6月28日)購票參觀，票價每張新台幣300元。更多展覽資訊及參觀規定，可至展覽官網查詢。

台北國際食品系列展各展官網：



台北國際食品展：www.foodtaipei.com.tw

台北國際食品加工機械展/台灣國際生技製藥設備展：www.foodtech.com.tw

台北國際包裝工業展：www.taipeipack.com.tw

台灣國際飯店暨餐飲設備用品展：www.taiwanhoreca.com.tw

參觀規定&登記參觀: https://reurl.cc/AjpoNZ