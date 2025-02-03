御嵿集團進軍日本市場　攜手出雲総業打造首座日台複合式宴會館

▲御嵿國際攜手出雲総業打造熊本日台会館。（圖／御嵿國際提供）

記者廖婕妤／台北報導

國內餐飲業者御嵿國際（3522）宣布攜手日本出雲総業，於熊本縣菊陽町共同打造日本九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」，雙方於2日正式簽署建物買賣合約，象徵御嵿集團正式進軍日本市場。

御嵿集團董事長孫正強表示，此次合作象徵御嵿國際化戰略的重要一步，透過日台会館，希望將台灣餐飲文化的精髓帶到日本，創造全新的體驗，並成為促進日台友誼與經濟合作的重要平台，未來，日台会館將以文化與美食為核心，融入當地特色，打造多元化的活動與服務。

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御嵿指出，結合高端餐飲與文化交流的日台会館，將以創意料理與優質服務吸引日本當地與外派的高端消費族群，也將借助此次合作，提升集團在國際市場的品牌影響力，為御嵿成為亞洲頂尖餐飲品牌邁出關鍵一步。

「日台会館」座落於熊本縣菊陽町，原為著名婚宴場地 Blanc Vert Avenue，會館佔地近2000坪，由兩棟高端餐廳和一棟聖堂組成，地理位置極為優越，緊鄰台積電（2330）JASM熊本工廠。

受惠於2024年Q3海峽會併入營收及旗下晶宴會館改裝後的效益，御嵿集團全年合併營收達新台幣9.02億元，年增23.14%，創下近4年以來新高。隨著日台会館於2025年正式加入集團營運版圖，御嵿將持續提升其在高端餐飲服務市場的表現，推動品牌邁向國際化的新高度。