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美國撤小額包裹關稅豁免　電商與航空貨運受衝擊

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲美國撤小額包裹關稅豁免，航空貨運受衝擊。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(3)日上午香港各大媒體都報導，美國總統川普宣布，取消對價值低於800美元包裹長期實行的關稅豁免，削減從加拿大和中國運往美國的小額包裹關稅豁免，電商股股價大跌，國內法人出即時報告指出，美國對台灣半導體也傳出考慮課稅，對航空貨運市場都將產生衝擊。

法人評論中指出，電商及半導體，是航空貨運的兩大貨源，目前取消小包裹免稅，接下來可能對台灣半導體課稅，衝擊航空貨運需求。

2018年，美中啟動貿易戰，中國利用美國小額包裹800美元以下免稅的漏洞，將產品化整為零進入美國，造成小額包裹的運送需求大增，尤其是電商貨品，成為航空貨運的重要貨源。

川普取消800美元以下的免稅規定，將造成航空貨量的減少，航空公司及攬貨業首當其衝。另美國考慮對台灣半導體課稅，由於半導體屬於高單價且體積小的產品，幾乎都透過航空貨運運送，一旦台灣半導體被課徵高額關稅，長期來看，對台灣航空公司的航空貨量亦屬不利。

航空貨運承攬業者指出，業界本以為美國是會降低免稅額，未料是完全取消免稅額，這對電商市場衝擊很大，中國大陸的大電商主要都是經營美國市場，占比甚至高到七、八成，有些電商已經在美國設倉，提前出貨到美國，但畢竟倉儲空間有限，遲早要面對關稅問題，不過電商業也努力發展東南亞、西非等市場，以降低風險。目前粗估電商貨已佔航空貨運五成左右。

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關鍵字： 美國撤小額包裹關稅豁免航空貨運受衝擊

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