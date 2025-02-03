王品初二初三單日營收破億　築間春節5天來客數成長近1成

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
蛇年農曆連假國人歡慶團圓，帶動餐飲業業績成長，王品（2727）集團表示，初二、初三單日營收均突破1億元，初一到初五來客數超越78萬人次；築間（7723）集團指出，初一到初五業績年增逾6％，來客數近20萬人次、成長近1成。
王品集團表示，今年春節連假長達9天，僅除夕1天全台公休，大年初一起全台23個品牌、340餘家餐廳開門營業，國人展現聚餐、團圓熱情，西堤牛排、聚日式鍋物、和牛涮等聚餐品牌來客熱烈、業績火熱，最應景的中餐品牌享鴨、丰禾、莆田同步躍升，帶動集團初二、初三連續2日單日營收均突破新台幣1億元，全台來客數也連續2天超越16萬人次，再次締造集團亮眼成績，也創下台灣上市櫃餐飲集團新紀錄。
王品集團指出，累計初一至初五集團來客數估超越78萬人次，較去年同期成長，加上外帶年菜、冷凍年菜業績挹注，法人也看好王品台灣事業群1月業績將再次刷新歷史新高紀錄。
▲築間酸菜魚。（圖／記者廖婕妤攝）
築間集團表示，春節連假9天，大年初一到大年初五的營收達1.22億元，較去年同期成長6.09%；來客數突破19萬人次，成長8.18％。
築間集團指出，連假期間營收成長，其中，燒肉Smile五天營收成長12%，築間酸菜魚五天營收成長535.60%，大幅度成長歸功於鎖定主力消費客群，優化品牌、提升用餐型態帶動業績成長。
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