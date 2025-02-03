遠百、Global Mall春節業績年增1成　SOGO成長2成

▲遠百（2903）春節期間整體業績成長約1成（圖／遠百提供）

記者廖婕妤／台北報導

春節9天連假，不少民眾逛街走春，百貨業者業績亮眼，遠百（2903）整體業績成長近1成，其中家飾禦寒商品飆出3成佳績；遠百轉投資遠東SOGO整體業績成長逾2成，人潮亦有雙位數成長；冠德（2520）旗下環球購物中心（Global Mall）全台8店春節期間湧現滿滿人潮，9天連假業績、人潮雙成長，年增近10%。

遠百表示，全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近1成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤；持續冷颼颼，家飾禦寒商品飆出3成佳績，運動休閒服飾和男女童裝也有高達2成的帶動，餐飲更是人氣旺旺有1.5成的好成績。

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遠百指出，高雄大遠百、遠百嘉義因人氣IP吉伊卡哇話題，帶來非常多人潮，成長為近3年最佳；人潮帶動成交筆數表現好的有高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，都較去年平均成長近2成。

▲遠百（2903）轉投資遠東SOGO春節期間整體業績成長約2成。（圖／SOGO提供）

遠東SOGO表示，年假9天留在台灣逛百貨走春的民眾也不少，今年內需消費力看起來不錯，業績明顯成長；其中，忠孝館過年假期整體業績表現成長超過25%，入店客數也有兩位數成長；復興館業績及人潮亦有兩位數成長。

遠東SOGO指出，今年過年期間天氣降溫利多、年假天數長等因素，加上SOGO最高回饋13%促銷力度大，帶動男女童服飾、戶外休閒用品有超過3成的成長。同時黃金、3C手機，高階智能手錶、按摩椅、家電等商品也熱銷。美妝新品及頂級高價保養品，也受消費者青睞。

▲冠德（2520）旗下環球購物中心（Global Mall）春節期間業績、人潮雙成長。（圖／Global Mall提供）

Global Mall表示，因應連假長且天氣趨冷，帶動保暖保值、出遊伴手禮及全家聚餐商機大為發酵，不只保值黃金金飾持續熱賣，保暖休閒、機能服飾及過年應景服飾同樣熱銷；另餐飲美食更是買氣大幅湧現，從外帶年菜、伴手禮到6人以上闔家聚餐，訂席數及採買業績皆較往年成長，餐期訂位皆滿。春節連假期間服飾、餐飲、伴手禮、金飾業績成長近15%、客單價也大為攀升。

Global Mall指出，大型購物中心新北中和、屏東市天天一開館即湧逛街購物人潮，採買年貨、除舊佈新家電，到年節期間荷包滿滿趁機採買保值金飾、適合全家人的保暖休閒、機能及過年應景服飾，以及6-8人聚餐業績表現皆亮眼，兩間百貨業績成長近15%。

3大車站店板橋車站、南港車站、新左營車站同樣受惠於春節長湧現出遊人潮，帶動業績成長，TOGO餐飲、伴手禮及餐廳聚餐業績增長超過15%，成為3大成長動能，尤其新左營車站更因返鄉出遊人潮及高雄燈會風潮，人氣、買氣皆旺，呈雙位數大幅成長；機捷3店桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動，以運動休閒服飾、餐飲及玩具成長最為顯著，隨著2月初即將於桃園舉辦的台灣燈會登場，其中一展區即位於A19桃園體育園區站周邊，勢必再帶動一波燈會人潮。