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未來5周貨櫃船歐美主航線減班14%　市場運價暫處於靜止狀況

▲萬海有十條印度航線，卻不擔心印度罷工問題。（圖／港務公司提供）

▲未來五周貨櫃船公司歐美主航線減班14%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因應農曆春節後市場淡季，根據德魯里統計，今（3）日到3月9日的5周內，貨櫃船公司在跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線，共取消14%航班，而船公司在農曆年前已儘量多收一些貨，為年後的航班備好一定比例的貨載，超大型攬貨業者指出，目前市場運價是暫時處於靜止狀況。

貨櫃船公司則指出，年前備的貨並不足讓航班滿載，本周多數航班都取消了，貨載主要從下周開始運送，中國大陸本周三（5日）才開始上班，估計要兩周後才會恢復正常出貨，東南亞國家沒有過農曆年，維持正常出貨。

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攬貨業指出，第一季是傳統淡季，根據過去經驗，估計2月中下旬市場運價就會開始往下修，由於長約價4月底到期，船公司3、4月會設法穩住並調升運價，由於紅海危機在第二季內解除機會高，估計不利船公司談判新年度長約。

德魯里統計，今年第6周（2月3日至2月9日）到第10周（3月3日至3月9日）期間，歐美與亞洲間東西向主航線共有740個預定航班被取消，取消率為14%，在接下來的5周內，其中跨太平洋東行佔53%，其次是亞洲-北歐和地中海佔31%，跨大西洋西行佔16%。

由於2月份新的海運聯盟開始運作，東西貿易航線的整體有效運力預計季增長9%，年增長29%。德里里統計，農曆新年假期導致製造和物流放緩，自1月中旬以來，跨太平洋地區的價格下降了12%，亞歐/地中海的價格自年初以來下降了 25%。

德魯里在上周五（31日）提醒天候問題影響船隻正常運作，當時美國大西洋沿岸和英吉利海峽的惡劣天氣導致往返美國東海岸和北歐的船舶延誤。由於天氣中斷，包括佛利斯多、南安普敦和倫敦門戶港在內的英國港口已暫時關閉。法國港口的罷工和鹿特丹的延誤進一步阻礙了運營。

關鍵字： 未來5周歐美主航線減班14%運價靜止狀況

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