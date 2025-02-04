00937B 群益ESG投等債20+公告配息0.082元　2/17最後買進日

▲持有長天期投等債ETF不僅能建立穩健收益來源。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

在2024年受益人數與規模雙雙增加最多、市場上人氣最旺、擁有超過30萬受益人的投等債ETF-00937B群益ESG投等債20+公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.082元，以今（4）日15.78元收盤價來估算，單次配息率0.52%，預估年化配息率近6.24%，除息日為2月18日，因此想參與領息的投資人，最晚需在2月17日買進，收益分配發放日則訂於3月17日。

專家指出，00937B群益ESG投等債20+是台灣第一檔採「月配息」機制的ESG債券ETF，自2024年2月首度配息以來，已是連續第13個月配息，穩定配息的表現備受認可，吸引注重穩健投資、追求穩定現金流的投資人的關注。專家進一步說明，現階段持有長天期投等債ETF不僅能建立穩健收益來源，在降息趨勢未變下，投資人也可順勢掌握降息所帶來的資本利得空間，實現雙贏。

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財富管理專家表示，在歐洲、美國等主要央行相繼啟動降息循環，債市投資環境更居順風，債券ETF也同步受到投資大眾關注與青睞。根據集保中心最新統計數據，整體原型債券ETF受益人數已超過200萬人，規模也突破3兆元大關，顯見買氣之熱。其中又以00937B群益ESG投等債20+最受市場歡迎，在2024年規模與受益人數的增加數量都高居台灣掛牌債券ETF之冠，最新受益人數近33萬人，是台灣市場上受益人數最多的投等債ETF，同時還是全球規模最大的ESG債券ETF，穩坐投等債ETF人氣王寶座。

