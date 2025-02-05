AI需求火熱！jpp-KY 1月營收再創高　2大主力產品訂單暢旺

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）公告1月營收，單月合併營收為新台幣2.59億元，月增23％、年增31.65％，再創歷史新高；公司指出，DeepSeek橫空出世象徵AI蓬勃發展，基礎算力及DataCenter存儲空間需求不墜，兩者都是公司現階段主力產品，看好今年營運可再創佳績。

jpp-KY表示，新春期間DeepSeek橫空出世，加上美國總統川普祭出關稅戰，市場擔心影響高階算力需求，但DeepSeek出現卻也象徵AI產業蓬勃發展，對於基礎算力及DataCenter存儲空間的需求只增不減，且兩者恰巧都是jpp-KY現階段主力運營產品，客戶訂單供不應求。

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jpp-KY指出，工廠正在努力調整最大產能以服務客戶，由於工廠都在泰國，恰巧避開美國首波關稅戰，公司所具備的航太製程品質，以及精密機構件的生產經驗深得客戶信任，在可預見的未來，不僅是尚未開始量產的水冷類伺服器產品需求，其他機構件的產品也蓄勢待發，為解決生產瓶頸，公司近期臨時董事會討論，通過增加第2座噴烤漆廠，將規劃在新購置的土地上拓建產能來服務更多客戶。

jpp-KY強調，除了伺服器及機構件類的產品暢旺，航太部門並沒有落下，反而更積極的拓展與布建，和新客戶Safran及Airbus子公司的密切合作，持續送樣新產品之外，公司也在密集籌備航太維修及改裝認證，並在此次董事會討論通過授權董事長與其他航太戰略夥伴洽談新的合作事宜。

展望今年，公司同時滿足了天時、地利、人和，除了工廠基地深耕於泰國，擁有足夠的經驗及在地化的團隊，公司擁有航太等級的製程與品質，多年浸潤在機構件的設計與製造，在AI的需求帶動下，jpp-KY已然成為客戶尋求機構件解決方案的最佳合作夥伴，公司目前正在泰國興建的3層樓新廠房，預計將在下半年完工，屆時將有機會進一步挑戰更好的成績。