超大型油輪運費處在高位新增運力也少　紅海情勢牽動運費走向

▲超大型油輪今年新造船交船數僅5艘。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

今年1月10日，美國將184艘油輪及相關船型與數百家石油公司、保險公司和貿易商等列入制裁名單，致使超大型油輪(VLCC)運費直線飆升，宣布制裁當日的日租是21,143美元，1月15日曾創下8萬美元超高租價，本周現貨市場日租還有3.75萬美元，一年期長約最新成交價4.1萬美元，今年該型船僅有5艘交船，情勢頗為看好，但如果紅海危機解除，運費恐將下修。

業界分析，目前的運價處在高位，除了制裁的影響，原油油輪數量增長停滯也是推動運費上漲的因素之一。波羅的海國際航運公會(BIMCO)數據顯示，2024年新交付的原油油輪數量降至36年來的最低點，僅有17艘新船加入全球船隊，總運力為250萬載重噸，與前一年相比，交付運力銳減74%。

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2024年船隊僅增長0.2%，增速為23年來最慢。 從細分船型來看，阿芙拉型和蘇伊士型油輪分有0.5%和1.1%的適度增長，而VLCC卻因兩艘船舶拆解且無新船交付，運力收縮了0.2%。

BIMCO首席航運分析師Niels Rasmussen認為，2022年新船訂單量的大幅下滑是導致這一現象的關鍵。2022年新船訂單量僅320萬載重噸，比過去10年平均水準低83%。即便當時俄羅斯受制裁，油輪因航程拉長收益大增，也未能扭轉新船訂單量低迷的局面。

進入2025年，船舶船齡普遍增加。船隊增長緩慢和低拆解率共同作用，使得總油輪船隊中船齡達到或超過21年的船舶佔比已達18%，與2024年同期相比增長了12%; 船齡在16至20年之間的油輪佔總油輪船隊的比例也上升到了29%，較2024年1月增長了13個百分點。這預示著未來幾年，船舶集中拆解的浪潮極有可能出現。

不過，原油油輪新船/訂單已展現出復甦的跡象。 自2023年起，油輪訂單顯著回暖，到2025年初，訂單量與船隊規模之比從2.8%躍升至10.4%。2025年將交付43艘原油船，總計715萬載重噸，與2024年交付的17艘252萬載重噸相比大幅增加。

預計2025年將交付5艘VLCC、30艘蘇伊士型油輪和8艘阿芙拉型油輪，其中，只有蘇伊士型油輪的交付量超過五年平均值22艘。 展望後續發展，預計到2028年，行業平均每年運力將增長2.5%，與全球石油需求增長放緩的趨勢相契合。

對於今年運價，信德航運網評論員評估，新一輪美國制裁對運費有支撐作用，同時美國經濟持續增長，歐洲也顯示出從多年低迷中復甦的跡象，這表明大西洋兩岸的石油需求可能會保持強勁，這些都對未受制裁的船舶是利多因素。

但另一方面，新船交付量以及油輪在原油和成品油之間快速切換的能力，將限制運費的漲幅；另以哈停火如果順利執行，船隻恢復航行紅海，免繞好望角後，油輪市場將降低噸海浬需求，運價就不容易保持在高位。

目前國內新興航運(2605)有3艘超大型油輪，環能海運的3艘因與中油簽有長期運約，不受市場運價波動影響。