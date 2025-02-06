中菲行1月營收年增20.9%、3年新高　歸功於虛實並進的專業服務

▲右起中菲行總經理邱鈞榮、副總經林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)1月份自結集團營業額達22.98億元，較去年同期增加20.9%，為3年來新高，其中空運營業額14.02億元，佔整體集團營業額61.0%，較去年同期增加20.6%，海運營業額7億7仟0佰萬元，佔整體集團營業額33.5%，較去年同期增加24.0%，合同物流營業額1億2仟6佰萬元，佔整體集團營業額5.5%，較去年同期增加7.0%。

中菲行指出，營業表現卓越，營業額持續成長，歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

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1月空運市場，亞洲地區市場仍然繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等市場需求強勁，而人工智慧及智慧運算相關產品雖然持續帶動需求，但是增長有限，運價維持平穩。1月海運市場，雖然因為農曆春節過年海運需求略有增加，但是不如往年水準，加上美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，運價因而下跌。

中菲行提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。