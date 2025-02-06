中航股價淨值比偏低　法人估BDI開始季節性回升、建議買進

▲中航21萬噸大海岬型船中華宏傑輪。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

長期追蹤航運股的一家法人今(6)日出報告指出，中航(2612)去年第四季有4.1億元的賣船利益進帳，估計該季EPS2.55元，去年全年EPS估4.72元，近日波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)已經開始季節性回升，而該公司股價淨值比(P/B)僅0.57倍，待3月發布4Q財報可望激勵股價，建議買進。



報告中指出，中航最近5年歷史P/B中位數為 0.71倍，目前僅剩0.57倍，明顯偏低； 近期BDI出現回升走勢(已連續4個工作日小幅上漲，將有利於推升中航偏低的P/B及股價。



農曆春節過後，BDI通常會季節性回升，觀察疫情後，2021年~2024年的BDI變化，在農曆春節前後，BDI會出現季節性低點，然後，發動

一波漲勢，順勢帶動散裝航運類股的漲勢。



近五年BDI季節性漲勢：

2021年2月9日1306點~3月22日2319點，上漲 78%。



2022年1月26日1296點~3月14日2727點，上漲 110%。



2023年2月16日530點~3月15日1603點，上漲 202%。



2024年1月17日1308點~3月18日2419，上漲 85%。



2025年1月30日BDI出現715點的低點，然後，連續4個工作日上漲，昨晚收在771點，預期BDI可能已進入季節性回升，回升走勢將持續到3月中下旬，建議投資人目前可以布局散裝航運類股，等待季節性回升登頂，再進行出脫。



該法人認為，BDI散裝運價指數已明顯偏低，具備反彈條件，觀察過去5年的BDI走勢，可以發現BDI低於1千點的時間都不長，目前的771點已明顯偏低，中航主力船型海岬船運價明顯低於 成本，回升機率高。



中航營運13艘海岬型船，佔2024年前三季營收67%，昨晚海岬船平均日租金為6734美元，相較於海岬新船每日平均營運成本16,000美元，相差58%；長期來看，航商無法長期虧本經營，海岬船運價存在回升空間。

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該法人給中航的目標價48.50元，今日收盤價39.25元。