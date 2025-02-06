川普把提高關稅當成武器，第一波名單的加拿大及墨西哥低頭，美國延後上路三○天；後續勢必有更多地區及國家面對此情境，增添投資難度，但也將凸顯穩定獲利及配息個股的價值浮現，急跌時可留意。

文／方亞申

近一周來美國對外課徵關稅動作詭譎多變，原本美國川普政府已經擬定好二月四日對加拿大及墨西哥的進口商品徵收二五％的關稅，對中國商品加徵十％的關稅（這項命令還包含報復條款），在加、墨兩國原本高姿態對抗美國關稅下後大逆轉，川普同意原訂四日生效的新關稅暫緩實施至少三○天，主要是加、墨兩國領導人同意採取措施，防止合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）販售到美國。墨西哥則將調派一萬名士兵到邊境防止毒品走私。之前美國兩架飛機遣送偷渡客回哥倫比亞，原本哥國也拒接，美國大舉課徵關稅大刀，之後也是默默讓飛機降落。中國則是如期被課徵十％的稅率。

電子代工廠利潤恐怕縮水

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不過，以上這些國家應對美國祭出關稅大刀，都是妥協接受條件，以延後馬上被課徵。國際股市對此則是先跌後漲。

其實觀察今年國際股市變動，在農曆年前台股表現算是相當不錯，躍躍欲試挑戰歷史新高；惟農曆長假期中國爆出一個低成本高效能、有機會向當紅的OpenAI挑戰的DeepSeek，使得輝達股價大跌，市場大都認為美國科技巨頭如微軟、甲骨文、谷歌等花千億美元巨資買進輝達ＡＩ伺服器，相當不明智，輝達過年這段期間股價大跌超過十七％。而ＡＩ伺服器製造商大都雲集在台灣，電子下游代工大哥們包括鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達、和碩等，年假後開盤大跌，壓低指數，幸好有台積電撐住盤勢，台股反彈，累計又小漲○．五五％，櫃買指數則下跌二．一八％。

據統計，台廠赴墨投資家數已逾三百家，二四年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為電子製造服務（ＥＭＳ）相關為主，且多數仍以美國市場為出口標的，而電子代工大廠幾乎都到墨西哥投資，一旦墨西哥被課徵二五％關稅，利潤將大為縮水，所以ＡＩ伺服器從零組件的散熱到整機代工紛紛成為法人減碼對象。

台積電應可控制受損範圍

當然最重要是從去年六月川普接受訪問就說，台灣把製作晶片技術拿走，令美國人減少就業機會。到選前還在說。最近川普表示，這波關稅可能是大規模關稅計畫的第一步，將在未來幾周內宣布對鋼鐵和鋁、藥品、石油和天然氣、半導體晶片以及歐盟產品徵收關稅。

晶片法案明顯是針對台積電而來，根據美國國際貿易委員會二三年資料，截至二一年為止，美國進口包括ＣＰＵ與ＧＰＵ等邏輯晶片中，有四四％來自台灣。這供應鏈一旦中斷，邏輯晶片的價格預計將上漲高達五九％，但這時美國的產能只能填補台灣進口的少部分缺口。如今台灣晶片尤其是高階占比只會更高。而目前台積電占全球六五％以上晶片供應，包括全球九○％的先進半導體。（全文未完）

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