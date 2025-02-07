快訊／台積電跌5元至1110　台股開盤下跌27點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以23289.97點開出，指數下跌26.63點，跌幅0.11％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1110元，跌幅0.45％；鴻海（2317）上漲2元至175元；聯發科（2454）維持平盤至1525元；廣達（2382）上漲2.5元來到245元；長榮（2603）上漲1.5元至206.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌125.65點或0.28％，收在44747.63點；標準普爾500指數上漲22.09點或0.36％，收6083.57點；那斯達克指數上漲99.66點或0.51％，收在19791.99點；費城半導體指數上漲1.09點或0.02％，收5092.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44747.63 ▼125.65 ▼0.28% S&P500 6083.57 ▲22.09 ▲0.36% NASDAQ 19791.99 ▲99.66 ▲0.51% 費城半導體指數 5092.59 ▲1.09 ▲0.02%

資料來源：證交所