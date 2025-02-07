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陽明董座曝沒有重返紅海規劃　「川普政策反覆海運充滿挑戰」

▲陽明海運董事長蔡豐明。（圖／記者廖婕妤攝）

▲陽明海運董事長蔡豐明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全國船聯會今（7）日舉行114年春節團拜，陽明海運（2609）董事長蔡豐明表示，目前仍沒有重回蘇伊士運河的規劃，上半年仍會謹慎觀察，地緣政治、川普政策等充滿變數，以不變應萬變，面臨新的挑戰仍會全力以赴，期待再創佳績。

蔡豐明表示，展望今年，對大部分航商都是不確定的一年，紅海、以巴衝突等簽訂停火協議，對地緣政治影響、對社會世界和平來講是好的，但對航商而言是更大挑戰，今年上半年會謹慎觀察船隊未來布局及航線規劃，對海運供需影響會是另外挑戰。

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蔡豐明指出，川普上任後，對全球貿易關稅等相關政策，每天都有不同的政策出來，1天3個政策，對航商來講是非常大的挑戰，對於航運物流夥伴必須要面對更多變化，針對動態調整如何穩健布局面對海運市場波動。

蔡豐明也提到，海運市場受到外在環境波動影響很大，去年也曾發生過幾次美國港口罷工事件，最終在美國政府介入下，罷工事件漸漸趨緩；地緣政治、政策、罷工等對供應鏈會產生影響，一旦對供應鏈影響，就是對航運的供需產生影響。

蔡豐明說，航運的供需就是供給小於需求，對航商來講就是好的，如果供給大於需求，譬如說紅海事件解除之後，大家都會推估運力可能會增加，但在增加的情況下，航商到底對於運費的部分會怎樣來應對，費率上面如何調整，都會影響整個市場的變化。

蔡豐明強調，即便今年是不確定的年，充滿不確定因素，地緣政治、氣候變遷、AI技術挑戰等，今年航運業面臨新的挑戰，相信各航商當然也都會全力以赴，把航運物流相關產業做到最好，期待仍可以再創佳績。

 

關鍵字： 航運地緣政治川普關稅陽明海運

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