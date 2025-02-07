王品1月營收年增2成再創新高　全台達350家門市、今年劍指400店

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
王品（2727）集團今（7）日公布1月營收，受惠金蛇年春節9天長假帶旺消費，單月合併營收為22.1億元，年增20.83%，再寫歷史新高，其中，台灣事業群業績大爆發，1月營收達18.7億元，年增26.22%，同步改寫新紀錄。目前集團全台門店數達350家，為創業以來新里程碑，看好餐飲市場的前景，今年持續深耕台灣，全年總店數目標超越400家店。
王品表示，受惠於9天春節連假、內需餐飲熱絡，集團旗下350家門店業績火熱，特別是初二「回娘家」、初三「走春」連續2日單日營收突破新台幣1億元，9天年假合計逾116萬人次湧入王品集團餐廳用餐，帶動中餐品牌享鴨、聚餐品牌青花驕、肉次方、夏慕尼、和牛涮、王品牛排等共誕生多達20家千萬大店，加上中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜銷售一空，推升台灣事業群營收突破新台幣18億元，年增26.22%達18.7億元，改寫營收新紀錄。大陸事業群營收3.4億元，年減2.06%。
展望今年，王品指出，集團將加速展店腳步，全年台灣店數目標超越400家店，持續擴大對消費者服務。法人也看好王品集團持續展店同時，以多品牌餐廳搭配「王品瘋美食」會員、零售商品等更多元消費情境，滿足消費者體驗，維持產業領先優勢。
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