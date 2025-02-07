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年節效應發酵　1月CPI年增2.66%寫11個月新高

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI,散蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲1月CPI寫11個月新高。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

年節效應發酵，主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.66%，為11個月來新高，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為2.26%。

今年農曆春節落在1月下旬，部分商品及服務遇到年節循例加價，使得物價漲勢擴大，觀察1月CPI的7大類表現，以雜項類大漲4.16%最高，主因是個人照顧服務及理容服務費受春節饋贈禮金與循例加價影響。 至於重要民生物資CPI，1月年減0.78%，已經連續6個月呈現負成長。

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關鍵字： CPI物價年節消費負成長

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