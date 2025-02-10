2大利多促屋主惜售　淡水房仲：新市鎮待售量持續下降　





▲淡海新市鎮受惠2大交通建設利多，屋主們對未來的期待值高。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

淡海新市鎮市況如何？在地房仲表示，受惠2大交通建設利多，屋主們對未來的期待值高，加上919央行打炒房，也使得許多屋主先「以租代售」，等待更好的出售時機，觀察整體二手待售量從過去近1萬件，降到1000多件，供給量降，也讓房價表現穩定。

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有巢氏房屋濱海綠富綠加盟店東林思潔表示，淡海新市鎮最被人詬病的就是交通壅塞問題，但淡江大橋將在2027年通車，未來銜接台64線，可大幅縮減通往新莊、板橋、中和等地的時間，另外還有淡北快速道路建設，在這兩大建設利多下，屋主們的對房價也普遍具有很高的預期心理。

林思潔觀察，5~6年前淡海新市鎮二手待售量達近萬戶，但正是受到交通建設利多，委售量一路下滑，原本打算出售的屋主「以租代售」，加上去年919央行打房，市況沈寂，也紛紛延後出售計畫，現在目前整體待售量僅1000多件。

林思潔說：「淡海新市鎮因供給量降低，另一方面，親民的房價仍持續創造剛性需求，因此價格表現穩定，目前沒有下跌跡象，願意降價的屋主非常少。」

▲淡海新市鎮房價親民，購屋需求強。（圖／有巢氏房屋提供）

林思潔介紹，淡海新市鎮可分為3大屋區塊，首先是行政中心商區，該區開發最早，生活機能佳，超市、診所、銀行應有盡有，目前空地比不到4成。房價方面，中古大樓成交單價35~40萬元，部分新案甚至來到4字頭。

第二是義山路、沙崙路一帶，該區距離行政中心商圈車程僅3分鐘，有許多大型社區，公設齊全，吸引不少雙北退休族群移入，中古大樓每坪成交30~35萬元，新建案則在35萬元上下。

第三是沙崙路以西、靠海邊一帶，該區地點較遠，空地比還有約8成，但房價也最親民，中古屋成交單價落在20~30萬元左右，2房總價1000~1200萬元、3房1400~1800萬元。她補充，該區近期蓋了一間新的小學，附近還有不少私立幼兒園，吸引許多首購、新婚夫妻購入。

▲有巢氏房屋濱海綠富綠加盟店東林思潔。（圖／有巢氏房屋提供）

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