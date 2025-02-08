一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

日圓現鈔驚見「0.22」攀2個月最差 10萬台幣少換2萬日圓

日本銀行（日本央行）鷹派官員喊話應逐步升息，加上美元指數回落到108以下，激勵日圓兌美元走升，今（7）日亞洲盤早上見150字頭，受此影響，拿台幣換日圓台銀一早掛出0.2204，是逾2個月以來首見0.22，比起去年底12月30日0.2108、此段時間最佳換匯點相比，換10萬台幣就差了2萬663日圓。

大摩力挺輝達喊「逢低買進」 估ASIC下半年退潮

根據摩根史坦利(Morgan Stanley、簡稱大摩)近日報告，輝達（NVIDIA）仍是他們的首選個股，並表示中國DeepSeek所引發的拋售潮，反而提供了一個絕佳的逢低買進機會。

補班日3大QA一次看 老闆強制特休、不給請假恐違法

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，對此，有些企業可能會強迫員工請特休、或是拒絕讓員工休假等，若勞雇雙方沒有事先約定好，恐都違反勞基法，違者可處2萬至100萬元罰鍰。

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨 強調「不縮減人力」

富邦集團團拜之後，董事長蔡明忠發出給同仁們一封公開信。信中提及，過了這個年，大家可能覺得世界變得不一樣，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業、甚至是對我們的工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也覺得焦慮，在這麼多金錢和腦力投入之下，「AI Everywhere」的到來應該不會太久。

工作天數少5天 中信金自結1月獲利68.27億、EPS 0.35元

中信金控（2891）於今（7）日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後盈餘為68.27億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元。

亞馬遜投資AI！資本支出增至千億美元 CEO 稱「一生難遇商業機會」

亞馬遜公布第4季財報，公司表示，計劃在 2025 年之前將資本支出增加至 1000 億美元，並繼續在人工智慧（AI）領域進行投資，亞馬遜執行長Andy Jassy稱這是「一生難遇的商業機會」。

小確幸！3.2萬個職缺周六不補班 緯創、宏碁資訊都在列

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，不過，也有一些企業補班日是不用補班的，根據104人力銀行數據，共有3.2萬個工作機會標註「不用補班」，像是緯創（3231）、建準（2421）、宏碁資訊（6811）等，企業福利都祭出周六不補班的條件，徵才企業透過特色福利，提升留才攬才吸引力。

台股市值型ETF正夯！3檔Q1接力募集 入手「均一價」1萬

ETF投資熱潮持續，蛇年開春至第一季底將有4檔ETF熱鬧募集，除了1檔債券ETF之外，其他3檔清一色為台股市值型ETF，包括PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）、富邦台灣旗艦動能50ETF（009802）、聯邦台灣精彩50ETF， 且發行價格皆為10元，這意味著基金主流也從配息型ETF，轉換成市值型。

資服股飆不停！7檔漲停攻頂 雙利多助攻

美國數據軟體巨頭Palantir財報驚豔，近一年股價漲幅達280%，加上DeepSeek訴求以超低成本開發出媲美ChatGPT的AI語言模型，為消費性IC、資服、ASIC等帶來正面助益，今（7）日零壹（3029）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、訊達（6140）、凱衛（5201）、驊宏資（6148）、訊連（5203）等7檔資服族群表現強勢，均呈現亮燈漲停態勢。

萬海總座曝「運價氛圍較去年好」 關稅衝擊待觀察

全國船聯會今（7）日舉行114年春節團拜，萬海（2615）總經理謝福隆表示，目前所有船公司都沒有宣示要重返蘇伊士運河，地中海航線及歐洲航線都沒有跡象顯示要回紅海；川普關稅戰的變化仍待觀察，今年長約運價氛圍比去年上半年好，運價會比去年Q1理想。