一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

▲中信金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
8家金控公布2025年1月獲利，中信金（2891）稅後淨利68.27億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，暫居金控股獲利王，永豐金（2890）因銀行子公司財富管理、法人金融放款業務成長所帶動，1月淨手續費收入年增逾3成，金控獲利年增14.43%，EPS 0.23元暫居第二，而凱基金（2883）、兆豐金（2886）EPS同為0.22元，併列第三。
2025年農曆長假多數落在1月，只有17個工作日，比2024年同期少了5個工作日，這也是金控獲利下滑主因，中信金1月EPS 0.35元，暫居金控獲利王，惟單月稅後淨利68.27億元，較2024年同期減少22.27%。
凱基金旗下壽險、銀行獲利成長強勁，1月自結稅後淨利為36.56億元，與去年同期相比成長約30%，EPS 0.22元。凱基金指出，凱基人壽1 月保單銷售動能強勁，新契約保費較去年同期成長超過5成；投資方面亦掌握市場趨勢並實現獲利，整體投資操作表現良好，1月稅後純益達23.4億元，相較2024年同期成長48%；凱基銀行部分，受惠於利息收入、財管手續費收入成長帶動獲利表現，1 月稅後淨利達7.27億元，較2024年同期年成長率34%。
永豐金不畏春節效應工作天數減少影響，2025年1單月稅後淨利29.03億元，創下歷史單月新高水準，年成長率14.4%，EPS 0.23元，獲利成長主因在於銀行財富管理、法金業務手續費動能提升，較2024年同期成長2成之多。
元大金（2885）1月稅後淨利26.06億元，年減7.92%，EPS 0.2元，由於1月台股交易天數較少，元大證券稅後淨利為12.8億元，年減6.3%，經紀手收仍為主要獲利來源；元大銀行在財管手收挹注下，1月稅後淨利為9.3億元，年減 12.68%。
第一金（2892）1月稅後淨利25.45億元，年增5.65%，EPS 0.18元，子公司一銀1月份雖然因農曆新年工作天數較少，淨利收、淨手收仍與2024年12月相當，惟呆帳回收增加挹注盈餘。
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