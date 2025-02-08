台股ETF 下周起迎2月除息大秀！　3檔配息「掛零」

▲台股2月下半月迎來密集ETF除息高峰。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股下周起迎接台股ETF二月除息大秀，估計有19檔台股ETF將除息，但仍有兆豐電子高息等權（00943）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）與 FT臺灣永續高息（00961）3檔公告不配息。

台股 ETF 2 月除息秀開跑，除元大台灣價值高息（00940） 已於 6日 除息外，下周（2月10日至2月14日）有統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）等，至於市場較矚目國泰永續高股息（00878）除息時間落在下下周。

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惟本月仍有3檔台股ETF沒有配息，且都是採月配息，包括00943、00952與00961，都是在去年上市掛牌的新ETF。

00943目前規模20.87億元，受益人數1.27萬人，採月配息，去年上市掛牌至今共計有6次配息，去年12月配息大縮水，今年1月再降，2月宣布不配息，市場也質疑去年破發還超額配息，此次2月則無息可發。

00952去年9月掛牌，目前規模36.71億元，受益人數2.22萬人，採月配息，此次2月不配息，上市至今未配息。

00961去年10月掛牌，目前規模6.62億元，受益人數0.57萬人，採月配息，此次2月不配息，上市至今未配息。