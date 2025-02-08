船舶機械工程學會專題演講探討智慧船舶生態系統　春酒宴產官學齊聚

▲船舶機械工程學會春酒宴上三位理事長同席，左起台灣遊輪產業協會理事長曾俊鵬、船機工程學會理事長蕭榮發、中華海運研究協會理事長桑國忠。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會昨(7)晚在台北第一大飯店召開理監事會，該會理事長蕭榮發邀請會員摯陞數位科技執行長陳聖文做專題演講，主題為「智慧船舶生態系統之科技創新浪潮與挑戰」，隨後的春春酒宴產官界歡聚一堂。

專題演講探討如何運用資訊科技推動航運業革新，以及跨領域合作的重要性。演講中介紹智慧船舶如何透過資通訊技術與數據分析，提升航運安全、營運效率與綠色永續發展，並進一步闡述數據驅動如何促成智慧船舶生態系統的協同運作，突顯跨產業整合的必要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲摯陞數位科技執行長陳聖文做專題演講，談智慧船舶生態系統。（圖／學會會員提供）

此外，分享如何整合多元資訊，進行數據前處理與機器學習訓練，以推導最佳營運航線，同時深入探討科技創新所面臨的挑戰，特別是海事通訊的穩定性問題及數據連接所帶來的資訊安全風險。

陳聖文最終以「亦商亦友，合作共榮」作為結語，強調在科技與產業變革的浪潮中，各界必須攜手合作，共同創造永續、穩健且繁榮的未來。

昨晚春酒宴，也是會員的中華海運研界協會理事長桑國忠、台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬、學會榮譽理事長邱啟舜、海洋委員會海巡署艦隊分署長吳瑞祥、法國驗船協會台灣公司總經理張耀方、相宇企業總經理周相宇、永記造漆工業銷管部經理張豐利等60餘人參與盛會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。