日本交作業！老謝建議台灣改向美國買石油　台積電告訴川普3件事

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本首相石破茂與美國總統川普會晤，承諾日本投資美國1兆美元，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「石破交作業了，台灣要有所準備！」為題分析美日互動「釋出訊號」，他認為，台灣未來要在天然氣採購、國防軍備「交保護費」上預做準備，同時台積電要告訴川普3件事，給川普政府一份厚禮。

謝金河指出，石破茂帶著外務大臣岩屋毅，完成三天一夜的「特種兵」行程。這次他和川普會談30分鐘，共進午餐一小時廿分鐘，石破和川普相談甚歡，他帶給川普總統最大的禮物是日本投資美國一兆美元。

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老謝表示，乍看金額非常驚人，其實日本向來就是美國最大的FDI(外國直接投資)的國家，到2023年日本投資美國的餘額已經達到8000億美元，這次先是孫正義最早表態，聲明投資美國1000億美元，川普龍心大悅，對孫正義說可以提高到2000億美元。

謝金河指出，這次石破茂喊投資美國一兆美元，其實是順水推舟，難度不高，卻給足川普面子。繼安倍打下的好基礎，這次石破茂成為川普就職以來第二個接見的外國領袖，為接下來的美日同盟打下好的基礎。

川普當選後，石破茂求見川普都沒有被接受，反而川普邀請安倍夫人到海湖莊園共進晚餐。這回川普邀請石破茂訪美，意義很重大！而石破和川普在台海問題及日本在安保，防衞願意付出的承諾，雙方都有高度共識，對台灣是好的。

另一個是日本宣示要購買美國的液化天然氣，這是一個很值得關注的訊號！台灣去年對美國出口1113.7億美元，順差達648.84億美元，台灣是美國第8大順差國，現在川普正準備對這些大順差國採取對策，台灣應該想想好對策。

旣然日本考慮改美國的天然氣，台灣應趕快調整石油及天然氣的進口政策。長期以來，台灣的石油及天然氣都是從中東產油國進口，且簽下長約。未來若要改善對美順差，能源改向美國採購，可能要備妥備案。

另一個是應川普的要求台灣要交保護費，謝金河表示，台灣可以先開出採購清單，特別是過去美國不賣給台灣的先進武器，像是F35也可以試試看。

謝金河指出，下周台積電要在美國召開董事會，這是一個和川普政府溝通的好時機，台積電應告訴川普，亞利桑納廠是應川普要求前來設廠的，現在量產順利，若川普願意來看廠最好。另一個是台積電要告訴川普，台積電是讓美國再偉大的重要恊力者，台積電是美國的盟友，而不是搶了美國晶片製造的競爭者。

最後台積電還得準備給川普一份厚禮，投資美國的金額可能不能比孫正義少！謝金河反問：「不知道台積電算盤打好了沒有？」