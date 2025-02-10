黃金狂飆屢創新高漲不停！　高盛示警「1原因」金價恐下跌

▲花旗、高盛、摩根大通等投行紛紛看好金價將會站上3000美元。（圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

隨著美國非農就業報告和密西根大學通膨預期調查結果的公佈，現貨黃金價格一度飆升至2886.79美元/盎司。本週，現貨黃金累計上漲超2%。COMEX黃金期貨漲0.33%，報2886.1美元/盎司，本週累漲逾1.8%。

花旗、高盛、摩根大通等投行紛紛看好金價將會站上3000美元，不過高盛也警告，如果關稅不確定性消退，預期金價將出現戰術性下跌。高盛表示：「美國政策不確定性加劇、央行和投資者的對沖需求，給金價帶來上行風險。」

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世界黃金協會最新發佈顯示，2024年全球黃金需求總量達4975噸，其中第四季度需求總量1297噸，創得年度和單季度歷史新高。全球央行購金1045噸，連續三年超過1000噸；2024年投資總需求增長25%至1180噸，創四年來新高。

世界黃金協會的市場策略師Joe Cavatoni表示，央行購買黃金的原因是對持續通膨、地緣政治緊張局勢的擔憂，以及增加投資組合多樣化的需求。

Invesco大宗商品策略師Kathy Kriskey表示，投資者正在轉向黃金，以保護自己免受地緣政治和全球經濟不確定性的影響。作為避險資產，尤其是尋求從美元轉向多元化的各國央行更加青睞黃金。

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