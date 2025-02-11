川普關稅空歡喜一場！　大成鋼美國廠原料靠進口成本承壓

▲大成鋼美國廠。（資料照／大成鋼提供）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普簽署行政命令，正式宣佈將對進口鋼鐵及鋁分別加徵25％關稅，鋼鐵業者大多認為會影響短期市況，相關族群今（11）股價翻黑，惟大成鋼（2027）因在美國有設廠持續爆量走高，截至上午11點成交量15萬張，不過業者表示，大成鋼美國廠的原料其實都是從亞洲進口，受益空間有限。

大成鋼昨股價亮燈漲停，今持續爆量走高，盤中最高漲逾9％至45.8元，寫下1年半來新高，截至上午11時，爆出15萬張大量。

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大成鋼在美國有設廠，因此外界對於其未來發展充滿想像，但相關業者指出，大成鋼美國廠主要是不鏽鋼單軋廠，相關原料都是從亞洲所進口，像是中鋼（2002）等都是其原料供應商，進口成本被墊高之下，受益程度其實相當有限。

事實上，川普首次擔任總統時，2018年期間就有對進口鋼鐵及鋁分別徵收25％、10％關稅，對於大成鋼的獲利空間都有造成影響，2019年大成鋼EPS為1.46元、2020年則為-0.44元，都是一路下滑，顯見並未有效挹注其獲利。

大成鋼今年1月合併營收為82.24億元，月增28％、年增5.83％；去年前3季歸屬於母公司業主淨利為22.89億元，EPS為0.99元。