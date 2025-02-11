台銀黃金存摺飆刷3112元天價！ 大戶急捧逾300萬喊「買1斤」

國際金價漲勢驚人，台銀黃金存摺今（11）日開盤勢不可擋，第一盤報價每公克台幣3098元，上午9點10分報價來到3103元，首度衝破3100元大關，9點20再刷3112元天價，連續2個交易日破紀錄，黃金交易員私下透露，有大戶一早急捧300萬喊「買1斤」（1000公克），但在9點10分衝破3100元的掛牌價出來以後，想要「大吃一斤」的難度已明顯增加。

23萬股民喜收50元！00939填息達陣 3／7股息入帳

統一台灣高息動能（00939）於今（11）日進行第7次除息，首日參考價為14.05元，受到台股震盪走高激勵，盤中早盤高點觸及14.16元，上演填息秀，收益分配入帳日為3月7日。

川普關稅空歡喜一場！ 大成鋼美國廠原料靠進口成本承壓

美國總統川普簽署行政命令，正式宣佈將對進口鋼鐵及鋁分別加徵25％關稅，鋼鐵業者大多認為會影響短期市況，相關族群今（11）股價翻黑，惟大成鋼（2027）因在美國有設廠持續爆量走高，截至上午11點成交量15萬張，不過業者表示，大成鋼美國廠的原料其實都是從亞洲進口，受益空間有限。

債券ETF受益人周減1.8萬人 非投等債逆勢增00953B奪人氣王

市場降息預期收斂，投資人對債券ETF存有疑慮，使得集保中心公布的2月7日最新一周債券ETF受益人減少1.8萬人，整體人數來到2095977人，為今年來首周呈現減少，統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周僅24檔受益人是增加的，其中群益優選非投等（00953B）債周增加1693人最多奪得本周債券ETF人氣王。

OpenAI曝今年完成自家AI晶片設計 委託台積電生產

根據外媒路透社報導，ChatGPT的開發商OpenAI正在加速推進自家AI晶片的開發，目的是減少對輝達的依賴。OpenAI計劃在今年內完成晶片設計，並將其交給台積電進行製造。

DeepSeek震撼！ 老謝：黃仁勳的角色備受矚目

中國人工智慧新創公司DeepSeek橫空出世，財信傳媒集團董事長謝金河今（11）日在臉書上發文指出，DeepSeek突襲其實是一場AI的戰爭，也讓美國總統川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳未來角色也將備受矚目。

快訊／台積電漲5元至1110 台股漲近200點站上23400

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以23321.92點開出，指數上漲69.78點，漲幅0.3％，隨後漲近200點，站上23400點。

1月散裝船現貨運價低 裕民現貨船多營收負成長、後續有望翻轉

裕民(2606)是國內擁有最多海岬型船的公司，且多數放在現貨市場營運，今年1月散裝船運價低迷，其中海岬型船運價跌幅最深，1月上市櫃散裝船公司多數營收都有成長，裕民營收卻年減19.04%，法人指出，待市場運價回升的時候，裕民營收就有可能年增率高過同業。

擷發科1月營收1451萬元 年增229％

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公告2025年1月營收達1451萬元，較2024年12月營收成長489％，也較2024年同期成長229％。主要歸功於旗下兩大業務「ASIC設計服務」和「AI軟體服務平台」良好的營運規模放大，尤其受惠於通訊SOC陸續進入完工驗收階段，同時隨著設計專案完成進度，相繼有NRE的收入認列，並且積極持續推展ASIC設計服務與AI軟體平台解決方案，是貢獻擷發科單月營收月增、年增的關鍵。

統一超1月營收305億元創單月新高 全家年增6.33％同期新高

超商雙雄1月營收亮眼，受惠春節出遊人潮、年節採買、冷氣團低溫等助攻，統一超（2912）單月營收達305.73億元創單月新高，全家（5903）則為88.67億元，月增0.76％、年增6.33％，寫同期新高。