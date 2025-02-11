23萬股民喜收50元！00939填息達陣　3／7股息入帳

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
統一台灣高息動能（00939）於今（11）日進行第7次除息，每股配0.05元，相當於一張配50元，首日參考價為14.05元，受到台股震盪走高激勵，盤中早盤高點觸及14.16元，上演填息秀，收益分配入帳日為3月7日。
00939與元大台灣價值高息（00940）兩檔台股月配ETF在去年3月間募集，當時正逢台股指數創新高，引爆瘋狂認購風潮，甚至一度上演「和尚、尼姑都開戶」的驚人畫面，立法院還會ETF募集加排專案報告，寫下另類歷史。
00939成立以來共配息共6次，7-11月連續5個月，每單位配息0.065元，12月最後一次配息0.05元，2025年1月配息延續前一次0.05元水準。
根據集保中心最新統計，截至上周五（8日）最新受益人數來到23.71萬人，目前資產規模約420.67億元，在上市ETF排行中位列第13名。
截至7日，00939最新持股權重前10名依序為中華電（2412）6.72%、台灣大（3045）6.56%、遠傳（4904）6.47%、長榮航（2618）6.39%、統一（1212）6.07%、玉山金（2884）6.06%、長榮（2603）5.66%、鈊象（3293）5.53%、貿聯-KY（3665）5.14%、日月光投控（3711）4.79%。
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