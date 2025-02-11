聚陽上半年接單正向全年營運樂觀　薩爾瓦多、孟加拉產能陸續開出

▲聚陽執行長周心鵬（左）、董事長周理平（右）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

成衣代工廠聚陽（1477）去年營收較2023年成長，今年營運也不看淡，仍是審慎樂觀看待，經營團隊指出，今年偏向正面，看好全年營收可有雙位數成長，上半年接單數字正向，全年還是正面樂觀。

針對川普關稅戰的影響，聚陽執行長周心鵬表示，短期對客人的產區布局政策會有干擾，但還要觀察度美國國內通膨、FED利率政策、消費者信心、美元是否持續強勢等影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周心鵬指出，現在整個紡織業的大格局是要分散布局，聚陽現在在7個國家布局，沒有從中國輸美的部位，近年也降低中國原物料占比，到東南亞找當地面料來降低衝擊，跟客人保持密切互動。

聚陽為少數擁有7國生產基地的成衣供應商，今年在印尼、越南、孟加拉及薩爾瓦多均有新產能投放，薩爾瓦多產能已經開出，越南新產能將在Q1開出，印尼Q2開出，孟加拉則預計下半年開出，盡可能分散布局。

周心鵬總結，今年整體是審慎樂觀，當然還是有不確定性，像是川普關稅站、高物價對消費者平替現象影響、極端氣候等，對客人購買跟庫存都有影響，不過觀察去年Q4連假銷售狀況不錯，美國經濟基本面還是有維持住，上半年接單數字正向，因此全年還是正面樂觀。

聚陽2024全年合併營收為355.23億元，年增9.44％，合併稅前淨利為52.42億元，年增4.28％。今年1月合併營收為35億元，年增27.08％。