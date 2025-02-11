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電信三雄1月財報揭曉！　中華電EPS創8年新高

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信再奪單月EPS王寶座，每股盈餘（EPS）0.44元。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

電信三雄1月財報出爐，中華電信再奪單月EPS王寶座，每股盈餘（EPS）0.44元，創近8年來同期新高，並超車台灣大的0.38元、遠傳的0.3元；台灣大與遠傳行動服務營收則持續攀升。

中華電信1月自結合併營收新台幣181.9億元，歸屬於母公司業主淨利34.3億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）76.8億元，每股盈餘0.44元，創近8年來同期新高，年成長率為8.2%。

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台灣大去年9月至11月單月EPS均追平或超車中華電信，不過去年12月與今年1月中華電再度奪回單月EPS寶座。 中華電說明，固網寬頻業務持續受惠於數位轉型需求，升高速的網路需求強勁，1月300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增16.8%；行動服務方面，1月營收年成長2%，加值服務營收受惠影視平台訂閱數，因2024年熱門賽事轉播快速攀升。

此外，中華電表示，資通訊業務1月成長強勁，包括網路數據中心（IDC）、雲端及資安業務表現，主要來自政府大型稅賦相關專案貢獻，且持續性營收占整體資通訊服務營收比重持續創高。

台灣大1月自結合併營收164.6億元，EBITDA為35.9億元，稅後淨利11.6億元，EPS為0.38元。 台灣大表示，1月行動服務營收持續年增，智慧型手機月租貢獻金額來自台灣之星用戶或台灣大既有用戶，皆較去年同期提升，月租戶月退租率創下歷史新低，獲利方面，電信營業利益年增35%，帶動1月合併稅後淨利成長10%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，董事會已於1月17日通過114年度資本支出計畫，共計85.79億元，其中電子商務相關資本支出為6.86億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。

▲▼ 台灣大哥大,遠傳電信 。（圖／品牌提供）

▲台灣大表示，1月行動服務營收持續年增，智慧型手機月租貢獻金額來自台灣之星用戶或台灣大既有用戶，皆較去年同期提升 。（圖／品牌提供）

遠傳電信1月合併營收86.59億元，EBITDA與稅後淨利分別達31.19億元與10.71億元，年成長4.5%、9.6%，EPS為0.3元。 遠傳表示，1月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率逐月攀升至43.4%，自遠亞合併以來，月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率首次轉為正成長，帶動整體行動服務營收年成長2.4%，為51.01億元，也是連續47個月正成長。

關鍵字： 電信營收EPS台灣遠傳中華電

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