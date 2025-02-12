快訊／台積電持平至1110　台股開盤上漲65點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（12日）以23449.31點開出，指數上漲65.26點，漲幅0.28％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1110元；鴻海（2317）上漲2.5元至181.5元；聯發科（2454）上漲20元至1530元；廣達（2382）上漲1元來到259元；長榮（2603）上漲3.5元至216元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲123.24點或0.28％，收在44593.65點；標準普爾500指數上漲2.06點或0.03％，收6068.5點；那斯達克指數下跌70.41點或0.36％，收在19643.86點；費城半導體指數下跌2.7點或0.05％，收5079.97點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44593.65 ▲123.24 ▲0.28% S&P500 6068.5 ▲2.06 ▲0.03% NASDAQ 19643.86 ▼70.41 ▼0.36% 費城半導體指數 5079.97 ▼2.7 ▼0.05%

資料來源：證交所