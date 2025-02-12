標普全球2025年永續年鑑出爐　70家台灣企業入選

▲南寶總部。（圖／翻拍官網）

記者巫彩蓮／台北報導

標普全球（S&P Global）昨（11）日公布「2025年標普全球永續年鑑」，台灣共有穩懋（ 3105）、臻鼎-KY（4958）、南寶（4766）、藥華藥（6446）、光洋科（1785）、橘子（6180）等70家企業入選，較2024年增加了17家，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基指出，今年除了連續入選的企業外，也有多家台灣企業首次進榜，反映出各行各業對永續發展的積極投入與創新實踐。

台灣企業在ESG領域的表現逐步獲得國際肯定，展現出在永續經營上的進步與承諾。李鴻基表示：「標普全球永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評比（CSA）得分為基準，從ESG三大面向，評價企業的永續發展能力。CSA不僅有助於企業了解自身在行業中的地位，還能提高在重視永續投資的投資者中的能見度。此外，CSA與國際標準對齊，使企業能更高效應對不同的永續評估與揭露要求。

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標普全球（S&P Global）每年根據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment）結果，表揚在各自產業中展現出永續發展優勢的企業。2025年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球 62 大產業、 7,690 家企業，最終僅有 780 家企業脫穎而出，台灣則是有70家企業入選，橫跨半導體、電子零組件、生技醫藥、化學化工、銀行金融等產業。

半導體業方面，全球受評企業有210家，19家企業入選，包括聯電（2303）、日月光（3711）、世界先進（5347）、力積電（6770）、台積電（2330）、南亞科（2408）、穩懋、群聯（8299）、華邦電（2344）、瑞儀（6176）等10家台灣企業。

在電子零組件業方面，也有8家台灣企業入選，包括元太（8069）、友達、（2409）台達電（2308）、群創（3481）、臻鼎、鴻海（2317）、致伸（4915）、定穎（3715）等企業。

