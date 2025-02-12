一票人跟風買「三星電選四倍十期」　彩券行老闆推另1玩法：更賺

▲台灣彩券。（圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

今天最後一天！台彩推出「Bingo Bingo」彩券，春節期間都有獎金加碼，有網友分享「財富密碼」，只要告知業者「三星電選四倍十期」，等到一個小時後再返回彩券行兌獎，通常都可以獲得獎金，吸引許多人搶買，不過，彩券行老闆卻推薦買「四星電選四倍十期」，賠率更高，獎金更高。

有網友在Threads發文，原本打算依照網路上流傳的方法，購買「三星電選四倍十期」的賓果賓果彩券，但彩券行老闆卻推薦他改買「四星電選四倍十期」，這樣賠率更高，每一期中兩顆即回本，中三顆獎金是6倍，而全中則可獲得80倍的獎金。

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根據賓果玩法的規則，「三星」指的是選三個號碼，最高可以選擇到「10星」。「電選」，就是電腦隨機選號。「四倍」，意思是將投注金額提高到4倍，如果中獎獎金也會相應乘以4倍。「十期」則是一次購買十期的對獎機會，也就是說，在接下來的50分鐘內，開出的10次獎號都會以同組號碼對獎。

有趣的是，還有傳聞說，有人原本想買三星，結果老闆誤操作按成四星，沒想到竟然幸運中獎，獲得9100元。

貼文曝光，不少網友分享自己的買法，「跟風實測了賓果賓果，四星電選四倍十期，1000中500」、「原本買四星的中1000，然後剛好看脆上有人六星的中10萬，跟風買了一張，六星兩期兩倍十注電選，10萬到手」、「買六星兩倍2期10注，一樣都電選1000元，中了10萬多」、「一開始一千三星10期中400，後面買四星電選四倍一期，中8000」。

台彩推出「Bingo Bingo」彩券，每5分鐘開獎一次，在春節期間推出加碼活動，活動只到元宵節，之後將恢復原來的獎金倍率，想試試手氣的朋友，快把握最後機會。



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