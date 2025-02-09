賓果「三星電選四倍十期」財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

▲近日賓果的財富密碼在網路上瘋傳，引起大量討論。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣彩券有各種遊戲玩法，讓民眾們能夠小賭怡情、一圓發財美夢。近日有段「財富密碼」在網路上楓傳，許多網友推薦購買，引起不少討論。

有網友日前在Threads上分享「財富密碼」，到台灣彩券購買賓果賓果的遊戲玩法，並且告知業者「三星電選四倍十期」，等到一個小時後再返回彩券行兌獎，通常都能獲得獎金。

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貼文引發討論後，不少勇者前往彩券行嘗試，網路上也因此大量冒出兌獎的貼文。不過全部看下來，並非每個人都有賺，依舊是有賺有賠。

▼近日「三星電選四倍十期」的財富密碼在網路上瘋傳。（圖／記者許凱彰攝）



針對這項財富密碼，網紅數學老師李祥也在YouTube拍攝影片，實際計算中獎的期望值，算得每期的期望值為「－16.74766元」，購買十期的話則是「－167.4766元」。而他自己購買的賓果彩券，則是中了4,600元，「那很明顯的喔，可能我這次運氣比較好。」

對此，記者實測購買「賓果賓果」遊戲的彩券，並且選擇「四星電選四倍十期」的玩法，最終測試結果出爐，花1,000元購買彩券，最終獲得700元的獎金，其中5期有回本，另外5期則是3期虧本、2期摃龜。