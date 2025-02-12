快訊／大樂透連10摃「下期4.7億」創本屆新高！大小紅包獎金翻倍

▲大樂透獎號出爐。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（12日）元宵節開獎的大樂透頭獎連10摃，下期（14日）頭獎預估上看4.7億元，為第五屆以來該遊戲最高頭獎獎金。春節加碼部分，春節大紅包獎項共開出29組，均分大紅包剩餘總獎金6700萬元，每組分得獎金231萬344元，小紅包獎項則開出42組，均分小紅包剩餘總獎金1710萬元，每組各得獎金40萬7142元。

台彩指出，由於本期為春節加碼活動的最後一期，春節大紅包及小紅包獎項皆改為均分，開獎結果，春節大紅包獎項共開出29組，均分大紅包剩餘總獎金6700萬元，每組分得獎金231萬344元，其中24組為1注獨得，每注皆獲得獎金231萬344元，有4組由2注均分，每注各得115萬5172元，另有1組由4注均分，每注各得獎金57萬7586元，合計春節大紅包總中獎注數為36注。

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另外，本期春節小紅包獎項共開出42組，均分小紅包剩餘總獎金1710萬元，每組各得獎金40萬7142元，其中34組為1注獨得，每注獎金40萬7142元，有7組由2注均分，每注各得20萬3571元，另有1組由3注均分，每注各分得獎金13萬5714元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共51注。

台彩12日晚間開出114000026期大樂透，獎號由小到大依序為12、30、31、37、47、49，特別號38。

春節大紅包獎號則為04、11、18、19、27、36、45、46、49，小紅包獎號22。