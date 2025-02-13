美股市值型ETF大比拚　這檔近1年狠賺47%摘冠

▲投資美股市值型ETF兼顧收益和穩定，震盪時大膽布局，跟著美股賺一波。

圖文／鏡週刊

美股去年牛氣沖天，頻創歷史新高，其中，標普500成長指數以35.15％的漲幅，超越那斯達克（28.64％）、費城半導體（19.27％）等主要指數，成為最大贏家；展望今年，國際投行大多對美股持樂觀看法，預估美國經濟成長及AI技術創新，將持續驅動股市上漲。想要跟著美股賺一波，專家建議投資美股ETF最簡單。

「今年投資市場震盪大、不確定性高，但在川普親商政策之下，美股多頭行情仍可期，投資人買ETF參與美股市場，等於是閒錢『無腦多』且安全穩健。」投資達人大俠武林教戰，標普500指數成分股為美國市值前500大個股，而升級版的標普500成長指數，則聚焦在科技、醫療創新、電動車及人工智慧等高成長產業，表現更勝一籌。

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據彭博統計顯示，過去17年中，標普500成長指數僅在2008年金融海嘯及2022年聯準會因通膨大幅升息時，出現過負報酬，其餘15年均為正報酬，漲幅介於5.5％～35.9％，其中更有8年漲幅超過30％，且標普500成長指數還狠甩標普500指數，以2024年為例，全年大漲35.15％，勝過標普500指數的12％，可見長期績效穩居領先地位。

也因此，如果想要跟著美股賺一波，大俠武林建議選擇追蹤「標普500成長指數」的美股ETF：復華S&P500成長（00924），從近1年績效可發現，該檔ETF以超過47％的報酬率稱霸，領先其他美股市值型ETF至少13％。

「我買ETF首重年化報酬率，第2是看同期績效贏過大盤，因此00924可謂地表最強的美股市值型ETF。」大俠武林直言，企業獲利提升、激勵投資市場上漲動能，美股標普500可望登上萬點目標，聚焦在成長型企業的標普500成長指數更是漲勢可期。

不僅在市值型ETF獨領風騷，事實上，比拚國內掛牌規模的前5大美股ETF表現，2024年排名第1的是統一FANG+（00757）、59.9％，而排名第2的便是00924、為43.9％，至於富邦NASDAQ（00662）則以33.8％位居第3。進一步綜合整體報酬與風險評估，00924拿下榜首，表示相同風險下，將達致最高回報率。

美股市值型ETF近1年績效一覽

▲資料來源：MoneyDJ，資料日期：2025/1/8



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