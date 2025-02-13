台企銀董座4個月未進公司　劉佩真「合規」3關鍵

▲台企銀董事長劉佩真。（圖／左為ETtoday資料照、右取自台企銀永續報告書）

記者陳瑩欣／台北報導

台企銀（2834）爆出董事長劉佩真上任後長期未進公司但薪水照領的爭議，《ETtoday新聞雲》取得台企銀向財政部說明相關疑義的書面內容，並有多項「不在辦公室照樣辦公事」證明，文件指出，劉佩真因病居家上班期間有3關鍵舉證皆符合規定，相關資料財政部、金管會皆已掌握。

民眾黨立委黃國昌批評，劉佩真長期未進公司卻領走191萬薪水，質疑她沒有做事拿錢不合理，財政部因此責令獨立董事、法人董事代表調查。台企銀日前也遭檢調搜索，新北地檢署亦證實劉佩真以涉犯銀行法特別背信罪諭令50萬元交保。

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「她居家辦公期間，公司經營績效指標皆正成長，且優化資產品質及風險控管具有顯著成效，另仍親自簽署重要文件。」據台企銀董事向財政部公股回報訊息，劉佩真未進公司，但有3大關鍵證明她確實有參與台企銀多項重大決策，公司績效沒有打折扣，符合規定。

相關人員透露，劉佩真去年6月16日上任，後來身體不適因病居家工作，但包括台企銀113年度行員調薪4%、113年度預算、人事異動、提高行員生育補助金額、立法院財委會議題因應、國發基金私募補公開發行事宜、盈餘轉增資畸零股洽特定人認購、重要授信業務聯繫，與法人溝通公司評等、法遵副總薦派、經理人異動、呆帳提存與人事業務皆有參與證明，「確實有辦公」，需要折算工資。

行庫主管試算，台企銀董事長年薪約在600萬元左右，6月中旬上任，居家辦公期間請領半薪，加上績效獎金，200萬仍算符合行情，不過實際假勤認定可能還要人資、法遵相關人員確認後才能知悉。