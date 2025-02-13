友達2024每股淨損0.4元　發放0.3元現金股息、買回15萬張庫藏股

▲友達光電。（圖／友達提供）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第四季及全年合併財務報表。2024年全年合併營業額為2802.5億元，較2023年增加13.0%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，每股損失0.40元，另董事會決議以資本公積發放現金每股0.3元，同時執行庫藏股買回自家股票15萬張。

友達光電2024年第四季合併營業額為686.9億元，較2024年第三季減少11.6%，與2023年第四季相比增加8.4%。2024年第四季歸屬母公司業主之淨利為16.2億元，基本每股盈餘則為新台幣0.21元。



友達表示，回顧2024年，公司全年營收為2802.5億元，年增13.0%，除了從4月起併入BHTC營收外，友達本身的Display顯示科技及Mobility Solution智慧移動業務也持續成長。Vertical Solution垂直場域方面，以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，惟受能源事業衰退影響，營收較2023年下滑。

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獲利方面，第四季因處分廠房之業外利益，單季獲利轉虧為盈。全年毛利率與EBITDA獲利率相較前一年度有顯著回升，歸屬母公司淨損縮小為新台幣30.6億元，也有所改善。公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康的水位。



友達董事會今日亦通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為了維護公司信用及股東權益，董事會也決議在接下來的2個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。



展望2025年，友達表示，Display顯示科技產業供需維持健康，Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，Vertical Solution解決方案業務持續成長。全球經濟環境雖仍有通膨、戰爭、及關稅等不確定性，但公司持續轉型，以三個營運支柱的經營架構，持續深耕雙軸轉型策略。中長期來說，公司聚焦於Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱的成長，並逐步提高營收比重，以達到擺脫面板景氣循環的目的，追求長期獲利的穩定與持續改善。