嘉義漁電許可遭撤照　台泥綠能：勿讓誠信企業淪為提款機

▲台泥嘉謙綠能專業養殖團隊已於2月5日依法進駐嘉義漁電共生F區爭議池，展開養殖前置作業之抽水程序，預計Q1將開始養殖吳郭魚泰國蝦鱸魚。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今代子公司台泥綠能公告，所投資的嘉義漁電共生案場F區，因有單一養殖戶鑽漏洞，遭嘉義縣政府發函廢止台泥嘉謙綠能F區農業設施容許使用許可，目前已提出行政救濟程序，期待並相信主管機關會正視制度完善需求，建立差異化裁量基準與補救機制，亦不至於讓兼顧情理法的企業淪為爭議養殖戶提款機。

針對嘉義縣政府基於認定部分養殖池未有養殖之事實，於去年12／9發函廢止台泥嘉謙綠能義竹一期漁光案F區農業設施容許使用許可，台泥嘉謙綠能秉持企業社會責任與法治精神，已於1／9依法提出行政救濟程序。

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台泥嘉謙綠能指出，F區4位養殖戶其中3位，個別漁獲量均達法定標準，唯另1位陳姓養殖戶利用漁電共生法規漏洞，雖經本公司持續溝通協助修繕並支付全額租金仍無法達成有效合作，近期又提出近700萬補償金索求。

台泥嘉謙綠能依法向農業部提出訴願，主張縣府處分未充分考量個案差異。台泥嘉謙綠能於履約期間持續支付每公頃30萬年租金於陳姓爭議養殖戶，陳先生僅於2023年8月進場養殖3個月；F區其他3位養殖戶個別漁獲量均達法定標準，縣府撤照裁處有違比例原則，亦嚴重影響守法漁民權益。

台泥嘉謙綠能已依法向仲裁協會提起2000萬元損害賠償請求，以維護法治經濟秩序，也企盼以此促使相關當事人回歸理性互動。

台泥嘉謙綠能強調，本爭議案若最終走向撤照，除企業投資財務損失外，更將導致現有養殖戶面臨停工損失與租金收入中斷，該基地破碎化也將導致後續難有其他企業接手投資，並進一步衝擊全台48處漁電共生案場營運信心。