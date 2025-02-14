▲力士提告華碩專利侵權，美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金。（圖／資料庫）
記者陳瑩欣／台北報導
專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。
力士指出，已在2月14日取得法院判決文本。不過此判決華碩可以再上訴。
▲力士提告華碩專利侵權，美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金。（圖／資料庫）
記者陳瑩欣／台北報導
專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。
力士指出，已在2月14日取得法院判決文本。不過此判決華碩可以再上訴。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
繼元大台灣50（0050）之後，有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）規模達4036.14億元，為第二檔突破4000億元的ETF，該檔基金於2020年7月20掛牌，花了四年半時間，締造最快達成4000億元規模的紀錄，目前受益人數為158萬人。
2025-02-14 10:15
台股今（14）日跌逾200點，鋼鐵股受惠俄烏戰後重建、關稅等題材，股價齊漲，中鋼（2002）更是爆量大漲，一度漲逾7％至23.5元，截至上午11時30分，成交量逾20萬張居冠。
2025-02-14 11:39
由於市場傳出，美國總統川普可能要求台積電（2330）與英特爾進行業務合作，來拯救英特爾，英特爾股價近日連連上漲，英特爾13日收盤24.13美元、收漲1.65美元或11.34%。
2025-02-14 10:49
財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「投資美國是關鍵核心！」為題發文，表示從川普上任到現在，看起來他最在乎的是企業在美國投資，接著可能要有更多企業到美國投資，台積電會是那張王牌，這也是董事長魏哲家的考驗時刻。
2025-02-14 10:58
川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。
2025-02-14 11:15
專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。
2025-02-14 10:33
歐洲寒冬取暖用油需求增加，加上美國擴大對伊朗石油制裁，國際油價向上攀升，不過國內油價啟動平穩機制，預計下周國內汽油每公升估實際不調整、柴油每公升估漲0.1元。
2025-02-14 12:17
美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以23198.39點開出，指數大跌201.02點，跌幅0.86％。
2025-02-14 09:02
陽明海運(2609)去年12月20公告的最多13艘8千至1.5萬箱(20呎櫃)新世代貨櫃船布建計畫，傳出今年首季就會敲板定案，業界高階透露，陽明已經訂造了5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，近日傳出第二批7艘也將會是LNG船，除了與前一批船採相同新燃料可以建立經濟規模，提高經濟效益，去年全球訂造的新燃料船，70%是採用LNG，已成為最為業界首選。
2025-02-14 08:37
台灣ETF市場規模逐漸擴大，根據台灣證券交易所統計，目前台灣ETF市場已有近280檔商品，然而隨著投資人持有ETF數量增加，配息跨行匯款手續費這項隱性成本逐漸引起關注。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集針對如何節省ETF配息匯費提出實用建議。
2025-02-14 07:03
讀者迴響