▲力士提告華碩專利侵權，美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。

力士指出，已在2月14日取得法院判決文本。不過此判決華碩可以再上訴。