DeepSeek效應影響　今年AI server出貨量有3變數

▲中國新創公司DeepSeek開發出的低成本、高效能AI大模型。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

受到美國晶片禁令、DeepSeek效應、GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等原因影響，預估2025年AI server出貨量存有變數。全球市場調研機構TrendForce提出三種情境預估。

根據TrendForce最新研究，認為2025年AI server出貨量會有以下三種情境預估：

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一、基礎情境（base case）：此情境研判發生的機率最高。由於近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要業者皆宣布，擴大今年對雲端或AI基礎設施的資本支出，在此情境下，2025年全球AI server出貨量預估有望年增近28%。

二、悲觀情境（worse case）：由於美國可能進一步管制AI晶片輸入中國，加上NVIDIA GB Rack方案設計較為複雜，導致出貨可能落在2025年下半年。另外DeepSeek效應，也可能導致客戶降低對高階AI方案的依賴。

三、樂觀情境（bullish case）：中美政府AI政策轉趨積極，如美國的Stargate計畫可望加速各業者建置AI server，加上DeepSeek效應有助擴大AI應用場景，進而帶動edge AI server發展，2025年AI server出貨的樂觀預估為年增近35%。