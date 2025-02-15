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台北預售屋均價已突破4千萬！大安、松山已逼近豪宅線

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,台北,房價,豪宅。（圖／業者提供）

▲台北市2024年1-11月的預售屋平均總價高達4253萬元，其中大安和松山的預售屋平均總價突破6千萬元，逼近7千萬元豪宅線。圖為房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團統計台北市2024年1-11月各行政區預售屋的交易價量，發現全市預售屋平均總價高達4253萬元。大安區、松山區總價已逼近北市豪宅線的7千萬元。觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動當地預售市場熱絡，去年平均每月有將近80件的預售交易量，為北市之最。

大安區、松山區總價突破6千萬元大關！已近逼豪宅線的7千萬

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台北市12行政區中，大安區預售屋平均總價為6602萬元，為台北最貴的一區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。但近年來隨著台灣經濟穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，預售推案量能提升。而位處台北市精華地帶的大安區預售建案價格居高不下，數據顯示，去年1-11月的預售交易中，有將近3成的比例，預售屋總價超過7000萬元，推升當地的預售屋均價。

至於松山區預售屋均價為6289萬元，位居台北第二貴。陳金萍說明，松山區位處台北市核心地帶，亦有匯集機場、鐵道、捷運等的交通優勢。該區擁有多元的商圈，包括小巨蛋一帶的百貨、商場外，還有敦北民生商圈的頂級商辦匯聚，各項生活機能成熟完備。優秀的區域優勢亦使建商推出不少高總價預售產品。數據顯示，去年1-11月的預售交易中，已有超過2成的比例，屬總價超過7000萬元的預售屋。

萬坪基地大案上陣！去年1-11月文山區預售交易破800件奪冠

2024年1-11月文山區預售交易共861件，為台北之首。陳金萍表示，文山區為台北市著名的文教區，再加上綠覆率高、環境舒適宜居及擁有相對親民的房價，與萬華區同列台北市唯二單價百萬內的行政區，吸引不少自住客群的目光。在2024下半年，擁有萬坪基地的「元利四季莊園」正式推出，在台北市的萬坪基地建案相當稀缺，因此也受到許多購屋族群的關注與喜愛，開案後短短4個月間，就累積544件的預售交易，挹注文山區超過6成的交易量。

至於預售市場也相當火熱的中山區，去年1-11月預售交易共799件，居台北第二。陳金萍說明，中山區大部分的預售屋以小坪數或套房的住宅為主，對於想擁有台北市門牌的購屋族群也相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞，推升當地預售市場熱度。

表、2024年1-11月台北市預售屋交易價量

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,台北,房價,豪宅。（圖／業者提供）

資料來源：實價登錄預售屋買賣交易資料；永慶房產集團研展中心彙整。
篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2.建物型態：住宅大樓、華廈。
3.主要用途僅篩選住家、住商用及其他登記事項、排除樓層1樓及親友交易之成交資料。
註:
1.實價登錄資料為2024年1-11月的資料。

 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋台北房價豪宅

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