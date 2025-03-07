海外旅遊必備護身符！出國投保旅平險　專家：選擇法定傳染病＋海外急難援助

▲規劃櫻花之旅，不管是到日本或韓國追櫻，出國記得投保旅平險，為旅途做好萬全的準備。（圖／Photo AC）

財經中心／綜合報導

賞櫻季節來臨，預計將有大量旅客湧入日本追櫻。儘管日本流感高峰期已過，出國旅遊仍存在許多未知風險，隨時都有可能打亂行程，甚至造成巨大的經濟損失。無論去到哪個國家，保險有其必要性，常見的旅遊保險主要包含三種：1. 旅遊平安險、2. 旅遊不便險、3. 旅責險（旅行業責任險）

其中，「旅遊平安險」在緊急醫療需求時能提供最直接的協助，尤其選擇含有法定傳染疾病，能獲得更完善的保障。

自疫情結束、國際旅遊復甦後，民眾對於旅平險的重視程度顯著提升，根據金管會統計，2024年前10個月，透過網路投保的旅遊保險件數達到689.59萬件，較前一年同期增長35.5%，創下歷史新高。

要如何根據自身需求選擇最適合的旅平險方案？旅平險專家「安達產險」建議，旅平險與人身安全相關，保額不能省，以美國為例，單次門診花費大約100～250美元，急診可能高達500美元以上，選擇額度高的保額，不怕一萬，只怕萬一，花小錢買大保障。

安達產險也提醒，投保時應特別留意保單有無涵蓋「海外突發疾病」、「海外急難援助」與理賠金額上限。「海外突發疾病」能保障住院、門診等醫療費用，「海外急難援助（註）」提供多項緊急跨國協助，例如電話醫療諮詢服務、安排緊急醫療轉送、醫療費用代墊等服務。

註: 本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行書面通知。

▲日本是海外旅遊的熱門國家。（圖／免費圖庫freepik）

旅平險是出國旅遊最重要的基本保障，不應以旅遊目的地距離遠近當作是否購買的衡量標準，若希望整趟旅途不論醫療、財物損失、突發狀況、過失責任都有保障，除了旅平險外還建議一定要加保不便險。且投保天數應涵蓋整個旅程，像是日本、韓國、泰國等熱門國家，都是旅客投保旅平險的主要熱門地區。

此外，不同地區流行的法定傳染病有所差異，例如東南亞國家的登革熱、瘧疾等疾病風險較高；非洲部分地區有黃熱病、伊波拉病毒等，必須仔細閱讀條款，了解保障範圍，避免日後理賠糾紛。

▲旅遊目的地不論是去哪裡、天數多寡，建議應投保旅平險，分散旅途中的風險。（圖／翻攝PEXELS）

目前國內保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍含有法定傳染病，僅少數幾家，安達產險是其中之一。針對台灣人最常去的日本、韓國，安達產險旅平險的海外突發疾病保障也升級至150%，重點是涵蓋流感併發重症、新型A型流感、新冠併發重症等法定傳染疾病保障，還有急難援助可安排接受合適的醫療服務。

面對海外突發事件，旅客在國外因突發心肌梗塞、溺水不幸發生憾事，安達亦協助將遺體或骨灰運送回台並處理後事，相關費用實支實付，理賠上限為10萬美元。

▲安達產險旅平險的海外突發疾病保障升級，並提供海外急難援助服務。（圖／安達產險提供）

再完美的旅遊規劃也無法預料突發狀況，安達旅平險一定要買，除了有人身保障以外，還可附加海外旅遊不便險，班機延誤、班機改降、行李延誤等15項常見不便皆包含在內，線上投保超方便，出發前一小時即可完成，保單立即生效，真正做到無後顧之憂，安心享受旅程。

保費試算：https://bit.ly/4hespNi