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海外旅遊必備護身符！出國投保旅平險　專家：選擇法定傳染病＋海外急難援助

▲▼東京都電荒川線櫻花。（圖／Photo AC）

▲規劃櫻花之旅，不管是到日本或韓國追櫻，出國記得投保旅平險，為旅途做好萬全的準備。（圖／Photo AC）

財經中心／綜合報導

賞櫻季節來臨，預計將有大量旅客湧入日本追櫻。儘管日本流感高峰期已過，出國旅遊仍存在許多未知風險，隨時都有可能打亂行程，甚至造成巨大的經濟損失。無論去到哪個國家，保險有其必要性，常見的旅遊保險主要包含三種：1. 旅遊平安險、2. 旅遊不便險、3. 旅責險（旅行業責任險）

其中，「旅遊平安險」在緊急醫療需求時能提供最直接的協助，尤其選擇含有法定傳染疾病，能獲得更完善的保障。
自疫情結束、國際旅遊復甦後，民眾對於旅平險的重視程度顯著提升，根據金管會統計，2024年前10個月，透過網路投保的旅遊保險件數達到689.59萬件，較前一年同期增長35.5%，創下歷史新高。

要如何根據自身需求選擇最適合的旅平險方案？旅平險專家「安達產險」建議，旅平險與人身安全相關，保額不能省，以美國為例，單次門診花費大約100～250美元，急診可能高達500美元以上，選擇額度高的保額，不怕一萬，只怕萬一，花小錢買大保障。

安達產險也提醒，投保時應特別留意保單有無涵蓋「海外突發疾病」、「海外急難援助」與理賠金額上限。「海外突發疾病」能保障住院、門診等醫療費用，「海外急難援助（註）」提供多項緊急跨國協助，例如電話醫療諮詢服務、安排緊急醫療轉送、醫療費用代墊等服務。

註: 本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行書面通知。

安達產險,旅平險,旅遊保險,出國投保,法定傳染病,急難救助,意外事故,海外就醫（圖／業者提供）

▲日本是海外旅遊的熱門國家。（圖／免費圖庫freepik）

旅平險是出國旅遊最重要的基本保障，不應以旅遊目的地距離遠近當作是否購買的衡量標準，若希望整趟旅途不論醫療、財物損失、突發狀況、過失責任都有保障，除了旅平險外還建議一定要加保不便險。且投保天數應涵蓋整個旅程，像是日本、韓國、泰國等熱門國家，都是旅客投保旅平險的主要熱門地區。

此外，不同地區流行的法定傳染病有所差異，例如東南亞國家的登革熱、瘧疾等疾病風險較高；非洲部分地區有黃熱病、伊波拉病毒等，必須仔細閱讀條款，了解保障範圍，避免日後理賠糾紛。

▲▼旅行,旅遊,出國。（圖／翻攝PEXELS）

▲旅遊目的地不論是去哪裡、天數多寡，建議應投保旅平險，分散旅途中的風險。（圖／翻攝PEXELS）

目前國內保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍含有法定傳染病，僅少數幾家，安達產險是其中之一。針對台灣人最常去的日本、韓國，安達產險旅平險的海外突發疾病保障也升級至150%，重點是涵蓋流感併發重症、新型A型流感、新冠併發重症等法定傳染疾病保障，還有急難援助可安排接受合適的醫療服務。

面對海外突發事件，旅客在國外因突發心肌梗塞、溺水不幸發生憾事，安達亦協助將遺體或骨灰運送回台並處理後事，相關費用實支實付，理賠上限為10萬美元。

安達產險,旅平險,旅遊保險,出國投保,法定傳染病,急難救助,意外事故,海外就醫（圖／業者提供）

▲安達產險旅平險的海外突發疾病保障升級，並提供海外急難援助服務。（圖／安達產險提供）

再完美的旅遊規劃也無法預料突發狀況，安達旅平險一定要買，除了有人身保障以外，還可附加海外旅遊不便險，班機延誤、班機改降、行李延誤等15項常見不便皆包含在內，線上投保超方便，出發前一小時即可完成，保單立即生效，真正做到無後顧之憂，安心享受旅程。

保費試算：https://bit.ly/4hespNi

關鍵字： 安達產險旅平險旅遊保險出國投保法定傳染病急難救助意外事故海外就醫

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