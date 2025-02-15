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TILSCA今年核心工作　應用AI促進數位轉型與智慧供應鏈發展

▲前排左四起協會理事長劉詩宗、航政司長韓振華與協會歷任理事長及貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左四起TILSCA理事長劉詩宗、航政司司長韓振華與協會歷任理事長及貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際物流及供應鏈協會(TILSCA)理事長劉詩宗昨(14)晚在蛇年吉祥春酒晚宴上指出，全球供應鏈持續面臨數位轉型、地緣政治變遷與永續發展等挑戰與機遇，協會今年核心工作是應用AI，促進數位轉型與智慧供應鏈發展，將會舉辦供應鏈管理、數據分析、AI應用等專業培訓課程，提高從業人員專業能力。

TILSCA為強化台灣物流及供應鏈產業的競爭力，將以「數位創新、永續發展、國際連結」為核心策略，推動相關計劃，助力會員企業提升效能、拓展市場。

核心工作規劃包括：

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1. 促進數位轉型與智慧供應鏈發展，舉辦供應鏈數位轉型論壇與工作坊，分享AI、區塊鏈、大數據在物流與供應鏈中的應用；協助會員企業導入智慧倉儲、自動化運輸管理系統，提高營運效率；推動供應鏈可視化技術應用，提升即時追蹤與風險管理能力。

2. 強化綠色供應鏈與永續發展：研擬並推動符合ESG標準的供應鏈管理策略，協助企業減碳與提升能源效率；合作學術機構與政府單位，制定綠色物流與碳足跡標準，推動低碳運輸模式；辦理企業ESG成功案例分享會，推廣永續供應鏈最佳實踐。

3. 拓展國際合作與市場機會：參與全球供應鏈與物流展會，如亞洲物流展、全球貿易與供應鏈峰會，促進國際交流；建立與國際供應鏈協會的合作關係，爭取策略聯盟機會，提升台灣企業的全球影響力；協助會員企業開拓新興市場，提供政策與市場趨勢分析。

4. 提升產業人才培育與標準制定：舉辦供應鏈管理、數據分析、AI應用等專業培訓課程，提高從業人員專業能力；促進產官學合作，鼓勵大學與企業合作培養供應鏈專業人才；參與政府與國際標準組織會議，推動台灣物流與供應鏈標準化進程。

台灣國際物流及供應鏈協會將持續發揮橋樑作用，促進產業創新、永續發展與國際合作。我們期待與會員企業攜手合作，共同迎接供應鏈新時代，提升台灣在全球供應鏈中的競爭力。

昨晚春酒晚宴在台北極品軒餐廳舉行，交通部航政司司長韓振華、航港局局長葉協隆先後到場向大家拜年並祝情人節快樂，中華海運研究協會理事長桑國忠、台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥等參與盛會。

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關鍵字： TILSCA核心工作應用AI數位轉型智慧供應鏈

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