AI蛇年開局不利！台積電 Q1有4大難關　留意2／26關鍵日

▲台積電南科廠。（圖／記者廖婕妤攝）

文／玩股特派員

台股盤整好一陣子，對於台積電拉回就買，似乎已漸漸成了投資人的習慣。但是今年第一季可能的四大難關為何需要特別留意？2/26 又是什麼日子？

台股 2024 年漲幅約 28.9% ，但新春開工不但沒有開紅盤，還因為川普關稅政策與 DeepSeek 橫空出世受到跳空大跌的震撼教育。雖然 830 點跳空缺口經歷一週後幾乎回補，資深分析師連乾文在玩股網理財節目《財富狂犇》提醒，第一季仍需保守以待，直到輝達2月26日公布財報，釐清 GB200 是否受出貨延遲影響。

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尤其投資人習慣在台積電回檔時尋找買點，但第一季應在 970～1180 元的箱型區間進行來回操作較為穩妥。影響台積電短期基本面表現的因素包括多方面，除了海外生產成本的上升，電費成本上漲進一步壓縮了利潤空間。

此外，摩根士丹利下調了對台積電毛利率的預期，主要原因在於 2 奈米技術的高成本，但目前客戶有限，使得折舊壓力增加，進一步影響毛利表現。

另一個市場關注的是輝達的 GB200 產能延遲。原本市場預期 GB200 伺服器出貨量將達 51,000 台，但摩根士丹利最新報告指出，實際數量可能會大幅下修至 20,000 台。連乾文推測兩種應對狀況，將 GB200 延期到第四季才出的 GB300；或是改為以 HGX B200 小型 AI 伺服器來填補市場需求，影響規模可能達 300～350 億美元。

因此，市場應靜待 2 月 26 日輝達財報公布後，進一步釐清 GB200 產能與出貨計畫，再決定後續操作策略。

DeepSeek 改寫 AI 市場？

AI 模型的運算成本若能有效降低，將可能大幅推動產業變革。DeepSeek 只是趨勢之一，如亞馬遜（Amazon）積極投資 ChatGPT 之外的競爭對手，並力推市值僅次於 OpenAI 的 Claude 3.5 低成本 AI 模型，顯示市場對於輕量化、高效 AI 方案的需求日益增加。

若 AI 計算成本持續降低，則有助於 AI 在終端個人運用與邊緣運算發展，可能促成新一波換機潮，連乾文除了點名資安題材，應用端發展的顯卡品牌華碩、微星等相關硬體與應用題材也將受惠，尤其對聯發科特別有利，因為其晶片解決方案能夠提供更具性價比的 AI 運算能力。

另一方面，中國市場的手機補貼政策也帶來新的機會，這將推動消費者對於中階與高性價比手機的需求。聯發科的天璣 9400 晶片已經出現急單，連乾文認為可考慮在 1400～1600 元區間操作聯發科，順勢搭上 AI 降低成本與換機潮的成長機會。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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