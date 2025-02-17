長榮航第4代豪經艙亮相！率先投入雅加達　可望挹注營收

▲長榮航第4代豪華經濟艙。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（17）日舉行第4代豪華經濟艙發表會，首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，總經理孫嘉明指出，高端旅客對於商務艙、豪經艙需求持續增加，豪經艙對營收增加有很大優勢。

孫嘉明表示，第4代豪經艙座椅除延續前3代豪華經濟艙的理念，以旅客的舒適感為核心，結合時尚與功能，展現長榮航空在服務創新與細節打造上的不懈追求，配備全新豪經艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

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長榮航於1992年首度推出全球首個豪華經濟艙，第4代豪華經濟艙座椅共設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V AC與USB複合式插座，以滿足現代旅客的多元需求。

此次交付的全新波音787-9客機提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，未來所有波音787-9客機皆會提供3艙等服務；此外，長榮航持續朝淨零碳排目標前進，於本架新機飛渡返台時以添加混和比例30%的永續航空燃油（SAF）執飛，全程減少約63,000公斤的碳排放量，展現對環境永續的承諾。

長榮航因應航線佈局及營運需求，持續引進新機以優化運能及提升服務品質，後續尚有8架提供3艙等服務的787-9與提供2艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。另外於2027年起將引進18架A350-1000型廣體客機， 2029年起也會引進15架 A321neo型窄體客機。