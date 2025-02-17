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台灣港務公司再拿2座工程界奧斯卡獎　公共工程品質備受肯定

▲歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程現況照。（圖／港務公司提供）

▲歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程現況照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司於「第24屆公共工程金質獎」再次拿下2座有工程界奧斯卡獎之稱，象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，分別為基隆港「歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」及「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」，公共工程品質持續備受肯定。

基隆港「歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」，將擁有百年歷史的基隆港完整發展相關文獻、史料、文物以及關鍵人物(未來可建構珍貴的口述歷史檔案)，藉由本次修復工程，結合周邊相關歷史古蹟(築港紀念碑)及利用建築的部分空間，使原築港首長官舍的空間意義與文化史料密切聯結。

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為此，本工程於執行期間，多次邀集文資委員前來現勘工區所發現之歷史遺構，並於確定範圍後，以修復及補強等措施取代一般建築工法，巧妙保留該歷史建築之原始風貌及回復其良好環境特性，並融合現代機電設施之節能與生活便利性。

本案原建築之木構材料、植栽、庭園造景材料，均最大化予以保留再利用，除撙節經費、減少施工碳排放量外，亦盡可保有建築既有之歷史風貌與氛圍。

▲高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程施工照片。（圖／港務公司提供）

▲高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程施工照片。（圖／港務公司提供）

另獲獎之「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」，乃藉由高雄港之航運便利特性及高雄地區之厚實產業聚落，於二港口南側開發A6碼頭區域，以建置離岸風場之國產化供應鏈，兼顧船吊及SPMT運輸模式，提供完整風機下部結構組裝後之重件運輸功能。

高雄港A6碼頭除正面可提供正常船舶停靠外，其西側亦可提供艉靠方式停泊，大大提升碼頭使用率。碼頭提供580m主法線供重型運輸船及基樁安裝船泊靠裝卸使用，靠泊船舶噸數可達43,500DWT。規劃側靠及艉靠段碼頭提供不同之靠舶方式，以及多處船席供調度使用。所設計的斷面則因應高雄港特性採用消波及抗震的構造，規劃沉箱消波艙以消浪，維持水域靜穩度。

港務公司從101年成立至113年間，多次獲得金質及金安獎肯定，針對港埠工程規劃、設計、施工品質與安全等訂定各項要點及計畫並落實執行，秉持以如期、如質、環保、安全為最高指導原則，提升公共工程品質；獲獎對港務公司各施工團隊及工程同仁具有極大肯定及鼓舞作用，未來也將持續維持優良施工品質，再創佳績。

關鍵字： 港務公司2座工程界奧斯卡獎

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