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俄烏停戰商機法人接力提報告　重建外也看好俄烏出口大宗貨

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

▲除了裕民、新興、中航的海岬型船，法人也點名看好慧洋自備吊桿的中小型散裝船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

近一周來國內法人針對俄烏停戰，接力出相關報告，有聚焦個別公司的，有看好海岬型船，也有看好中小型散裝船的，另除了烏克蘭重建商機，法人也有看好俄烏兩國出口的穀物、煤炭、鐵礦砂與肥料等出口大宗貨。　

昨日一家法人在報告中指出，2024年散裝航運公司獲利亮眼，短期雖然原物料市場疲軟，但市場期待重建需求，加上散裝族群具高現金殖利率保護，下檔相對有撐，看好新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)與慧洋-KY(2637)。

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這家法人分析，2021年烏克蘭和俄羅斯合計出口穀物79百萬噸，佔全球穀物比重14.9%，2022 年下滑到11%，2025年預計出口穀物83.7百萬載重噸，重回升到15%。另外烏克蘭戰爭前每年約生產粗鋼2140萬噸和台灣相當，2024年僅剩 758萬噸，同時是鐵礦砂和煤炭出口國，由於鋼廠在戰爭中受到影響，恢復生產需要時間，研判進口設備或是鋼材為優先；而俄羅斯原先被管制的木材、煤、穀物、肥料出口有機會增加，均有利於中小型船。

油輪2月平均運價4.53萬美元/日，年增9%，2024年超大型油輪(VLCC)新增1艘至892艘，年增0.1%，在手訂單67艘佔7.6%，克拉克森原預估2024年VLCC運送需求受到中東到中國衰退而呈現增長-3.3%，然在美國擴大對俄羅斯油品和油輪做經濟制裁後，VLCC運價出現上揚，2月回升到 4.5萬美元/日水準。

散裝航運具備高現金殖利率：2024年散裝航運公司獲利明顯提升，預估現金殖利率均超過 6%，展望2025年殖利率也有機會保持5%以上。

另一家法人則分析，美國總統川普本月12日表示已先後俄國總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，將推動停戰談判，令市場燃起烏俄停戰之曙光，並預期將帶來龐大的重建商機，推升散裝航運、鐵礦砂、鋼鐵、水泥等需求。

世界銀行於2024年2月推估未來十年烏克蘭重建將耗資4860億美元，隨戰事拉長逾一年，該法人認為重建金額將接近6000億美元。傳產類股為主要受惠族群，建議可關注重建商機概念股，包括鋼鐵、散裝航運、塑化股PVC族群。

烏俄停戰將大幅推動原物料需求，包括重建帶動之鋼材/鐵/煤/水泥、烏克蘭穀物出口，俄羅斯原先遭經濟制裁之木材/煤/穀物/肥料等亦可恢復出口，提升散裝船貨載需求，觀察海運遠期契約價格呈現走高格局，反映未來需求大增之預期，國內相關散裝船商，以海岬型為主力的裕民(2606)運送鐵礦砂、煤炭等原料·將是主要受惠股、新興(2605)有海岬型7艘亦將受惠、慧洋(2637)以巴拿馬型、超極限型船型等中小船為主，自備吊桿輕輕便型船具備停靠烏克蘭受損港口的優勢，亦可搶食商機。

推估未來十年烏克蘭重建用鋼需求達2000萬噸，將就近由歐洲鋼廠供應，不過歐洲為鋼鐵淨進口國，自亞洲進口估佔比62%，有利外銷歐洲佔比較高的允強(2034)22%、中鴻(2014)14%、中鋼(2002)11%等。

若依據烏克蘭經濟重建需要2000萬噸鋼鐵需求，推算需要耗用約3200萬噸鐵礦砂及1200萬噸煤炭，皆需依賴散裝船來運輸，以全球鋼鐵產量分布，全球一年鋼鐵產量約18.92億噸，歐洲年產量約2.01億噸，佔全球比重約10.6%，俄烏戰後，烏克蘭鋼鐵產能受損，無法支應重建所需，需依賴國際鋼鐵產能支應，而歐洲鋼鐵產能無法滿足烏克蘭重建所需之鋼鐵，需要依賴海外鋼鐵廠供應，特別是亞洲鋼廠，將衍生出鐵礦砂、煤炭及鋼材的散裝船運輸需求。

全球鐵礦砂一年貿易量約15.93億噸，主要出口國澳洲佔比56%，巴西23%，其次為加拿大4%，南非3%。主要進口國中國佔比76%、歐盟7%、日本7%、南韓4%、台灣1%，因此鐵礦砂貿易流向以澳洲到中國及亞洲，及巴西到亞洲及歐洲等航線為主，在烏克蘭重建需求帶動下，歐洲鋼廠將有機會就近供應，鐵礦砂自巴西運輸到歐洲的需求轉強,而亞洲鋼廠亦有機會搶食烏克蘭重建商機，亦將增加鐵礦砂的需求，而亞洲鋼廠(中國及印度)運送鋼材到歐洲的貨載需求也會增加，將提振散裝船運送需求。預期鐵礦砂運到歐洲及亞洲的海岬型散裝船貨載。

另一方面烏克蘭港口設備毀損，烏克蘭的鋼材進口需求將大於鐵礦砂進口需求，自備吊桿的輕便型及輕便極限型船舶舶將是進出烏克蘭港口最適合的船型。同時，烏克蘭是歐洲小麥的糧倉，停戰後，烏克蘭的穀物運送需求會增加，而俄羅斯原本遭到經濟制裁，造成木材、煤、穀物、肥料等出口受阻，停戰後亦可恢復出口，將支撐散裝船貨載需求表現。

以散裝航運的運力需求將隨烏俄停戰而顯著提升,2024年散裝運送運力需求年增1.2%，2025年應該有機會上修增長到3%以上。另一方面，隨著國際環保法規日趨嚴格、高碳排而不具燃油效率船淘汰壓力大，加上貨櫃造船訂單排擠散裝造船訂單，散裝船交期達2年之久，受船舶運力吃緊影響，預估2025年至2026年散裝船運力供給年增速低於2%，供需結構趨於健康，有利散裝船運價止跌回升。

關鍵字： 俄烏停戰法人重建出口大宗貨

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