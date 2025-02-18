台股ETF受益人連2周創新猷　13檔同創高

台股示意圖（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF集保戶股權分散2月14日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增2740人，總人數來到1041萬3495人連續兩周創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有27檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等13檔台股ETF的受益人數同創新高，進一步觀察這13檔中有6檔是高息型，5檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型略勝一籌市值型，另外季配型高息ETF還是相對月配型的受投資人喜愛。

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群益投信指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，近期整體美股處高檔震盪局面，同步台股指數亦為橫盤震盪，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。加上AWS ASIC與NV可望交替出貨，對台股相關供應鏈仍有正面挹注。對於台股後市，觀察目前風險指標風險指標大多低檔，恐懼貪婪指標維持低檔，加上預估2025 年台灣企業獲利成長性仍有近15%水準，預期台股可持續往上中長期偏多趨勢。

