潘思亮談川普關稅　農產品衝擊大、半導體可趁機吃下美國市場

▲工商協進會副理事長黃教漳、常務理事潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

工商協進會今（18）日舉辦「川普2.0對台灣及世界的影響」工商講座，談到川普關稅戰對台灣的具體影響，工商協進會常務理事、晶華（2707）董事長潘思亮認為，農產品會受到較大衝擊，資通訊產業是比較沒有影響，川普要台灣半導體赴美投資，與其被動被迫上架，不如趁機把美國市場吃下來，說不定是個好事。

潘思亮表示，台灣對美國順差解決的根本是要在美國投資，也就是說川普會要求，雖然台灣對美國的關稅是5％、美國對台灣關稅是3％，但其實像在農產品這方面，可能對等關稅會有比較大的影響，除了農產品以外，資通訊產品各方面都是零關稅，美國也不可能在這就是零對零，所以對等關稅這邊，對資通訊產業是比較沒有影響，可能對農產品方面會比較有大的影響。

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工商協進會副理事長黃教漳指出，對美國製造商而言，高關稅也意味著進口原物料跟零部件的價格都會上漲，製造商會需要支付更高的成本來生產產品，這些增加成本最終會轉嫁給消費者，導致產品價格上升；另外，高關稅還可能削弱一些製造商的競爭力，迫使他們尋找國內或其他國家的替代品，導致供應鏈調整跟生產的效率降低。貿易戰的不穩定性將進一步影響到全球供應鏈，增加製造商的經營風險，這是工商協進會的看法。

至於川普上任後對半導體業的衝擊，潘思亮說，川普已經點名台灣好幾次了，他還沒有點名韓國，他是要台灣的半導體去美國投資，這肯定是第一優先，與其被動的去被迫上架，我們畢竟跟韓國（如三星）也是有競爭的關係，所以趁這個機會把美國市場吃下來，也說不定也是一個好事。