快訊／台積電跌10元至1090　台股開盤下跌76點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（19日）以23589.44點開出，指數下跌76.67點，跌幅0.32％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）維持平盤至183.5元；聯發科（2454）維持平盤至1535元；廣達（2382）上漲0.5元來到265元；長榮（2603）上漲0.5元至218.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲10.26點或0.02％，收在44556.34點；標準普爾500指數上漲14.95點或0.24％，收6129.58點；那斯達克指數上漲14.49點或0.07％，收在20041.26點；費城半導體指數上漲86.91點或1.68％，收5247.85點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44556.34
|▲10.26
|▲0.02%
|S&P500
|6129.58
|▲14.95
|▲0.24%
|NASDAQ
|20041.26
|▲14.49
|▲0.07%
|費城半導體指數
|5247.85
|▲86.91
|▲1.68%
資料來源：證交所
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