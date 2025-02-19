快訊／台積電跌10元至1090　台股開盤下跌76點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（19日）以23589.44點開出，指數下跌76.67點，跌幅0.32％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）維持平盤至183.5元；聯發科（2454）維持平盤至1535元；廣達（2382）上漲0.5元來到265元；長榮（2603）上漲0.5元至218.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲10.26點或0.02％，收在44556.34點；標準普爾500指數上漲14.95點或0.24％，收6129.58點；那斯達克指數上漲14.49點或0.07％，收在20041.26點；費城半導體指數上漲86.91點或1.68％，收5247.85點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44556.34 ▲10.26 ▲0.02% S&P500 6129.58 ▲14.95 ▲0.24% NASDAQ 20041.26 ▲14.49 ▲0.07% 費城半導體指數 5247.85 ▲86.91 ▲1.68%

資料來源：證交所