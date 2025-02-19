美超微翻身狂漲16%　奪標普500今年表現最優股

▲美超微電腦18日股價大漲逾 16%。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

美超微電腦（Super Micro Computer）18日股價大漲逾 16%，延續四個交易日強勢走勢，已成為標普 500 指數今年以來表現最佳股票，市場期待該公司將獲得大規模的人工智慧 （AI）伺服器訂單。

根據外媒上週報導，戴爾（Dell）贏得一份價值 50 億美元的新訂單，將為馬斯克（Elon Musk）的新創公司xAI提供伺服器。另外，和慧與科技 （Hewlett Packard Enterprise）也獲得了一筆價值 10 億美元的 AI 伺服器訂單。

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分析師推測，美超微可能受益於幾筆大型 AI 伺服器訂單，Wedbush分析師 Matthew Bryson 表示：「若 xAI 的交易與新雲端 (neo-cloud) 擴展計畫相符，大型新合約可能與未來 Blackwell 伺服器的出貨有關。」而所謂「新雲端」意指專為 AI 運算設計、搭載大規模GPU 的雲端運算服務。

投資人似乎也越來越樂觀，認為美超微將能如期在 2 月提交延遲的財務報告。美超微11日公布初步財報，雖下調2025財年營收預測，但樂觀展望2026財年業績。

美超微執行長梁見後表示，對公司前景充滿信心，並預計2026財年營收將達到400億美元，遠高於市場預期的300億美元。這番樂觀言論令投資人重燃信心，消弭短期財測遭下調的疑慮。

美超微股價18日大漲 16.47%，今年迄今累計上漲 85.69%，目前為標普 500 指數今年以來表現最佳個股。

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