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輝達公布專利低調布局　結盟新隊友戰AI眼鏡

曾在智慧眼鏡慘遭滑鐵盧的Google，正透過結盟、併購等方式，儲備進軍AI眼鏡的戰力。

▲曾在智慧眼鏡慘遭滑鐵盧的Google，正透過結盟、併購等方式，儲備進軍AI眼鏡的戰力。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

幾乎沒有人會預料到，Meta（臉書）與Ray-Ban（雷朋）聯名的第二代AI眼鏡，竟然會引爆搶購熱潮，成為去年全球最夯科技商品之一。隨著這款搭配AI助理功能的智慧眼鏡的成功，曾在智慧眼鏡慘遭滑鐵盧的谷歌（Google），正透過結盟、併購等方式，試圖重新在智慧眼鏡市場搶下一席之地。特別值得注意的是，輝達（NVIDIA）也低調布局智慧眼鏡相關的專利，讓智慧眼鏡的後勢更加被看好。

不讓Meta專美於前，谷歌（Google）與三星（Samsung）、高通（Qualcomm）也合組AI眼鏡聯軍，祕密開發相關產品，以高通的處理器，加上Google的Gemini大語言模型與Android XR平台，以及三星終端設備的品牌力，強勢進軍市場。

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專家表示，曾在智慧眼鏡慘遭滑鐵盧的Google，捲土重來後更是展現勢在必得的決心。除了拉攏三星與高通，更在2025年初，砸下2.5億美元（約新台幣81.9億元）重金，併購宏達電XR混合實境研發團隊，儲備進軍AI眼鏡的戰力。

值得注意的是，輝達也在今年1月初公開名為「無背光增強現實數位全息技術」（可在戶外抵抗強光，讓顯影不受干擾）的AR眼鏡專利，低調布局AI眼鏡市場。在中國，百度結合旗下小度科技，推出外觀類似Meta與雷朋聯名款的AI眼鏡；Rokid Glasses則攜手阿里巴巴的通義千間語言模型，打造AI音訊眼鏡，企圖透過「聲紋支付」功能，實現只要動嘴下指令，就能付錢買東西。

輝達在今年初透過AR眼鏡專利低調布局AI眼鏡市場。

▲輝達在今年初透過AR眼鏡專利低調布局AI眼鏡市場。

業界對AI眼鏡寄予厚望，視為接續手機的次世代殺手級消費電子產品。柳育林則認為，AI眼鏡可能是AR眼鏡前哨戰，未來3到5年AR眼鏡顯示成本大幅降低，就有可能普及。

據wellsennXR預測資料，2024年全球AI智慧眼鏡銷量約200萬台，到2030年，AI＋AR眼鏡若發展到成熟階段，屆時全球AI眼鏡出貨量有望飆升至8,000萬台。

身為全球電子龍頭的鴻海B事業群總經理姜志雄觀察，品牌業者根據不同市場和AI助理的選擇，創造出各具特色的使用體驗外，也不約而同地積極探索AI＋AR眼鏡核心技術方向（如何將顯示器整合到AI眼鏡中），「這波競爭不僅是硬體實力的較量，也將取決於生態系統整合與用戶體驗的優化。」


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關鍵字： 鏡週刊

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