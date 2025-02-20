金融行動創新法規調適平台 達成20項具體建議

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新四個工作小組，具體成果包括：調降風險係數，引導保險業資金投入國內公共建設；銀行辦理高資產客戶以自益特定金錢信託受益權為擔保之質借業務，回歸由銀行依授信評估辦理…等20項建議朝可行方向處理中。

為持續精進法規調適機制，金管會提出法規調適平台2.0方案，相關調整重點如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、增加「主題式」議題：除現有以四分組擬訂議題提案討論外，增加主題式議題，以更切合市場變化與需要，另未來提案議題將兼顧市場發展與市場安全二大面向。

二、簡化程序、增加效率：由二級制改成一級制，工作小組提案討論後，金管會相關局(處)即可依工作小組建議儘速研議，不必另行召開平台會議確認。

三、對於涉及跨組之議題，召開聯合工作小組會議討論。

四、提升金管會參與層級：目前各小組議案討論，係由各業務局副局長出席，未來將視案件之重要性及急迫性，提升金管會出席人員之層級，以利提升會議效率。

金管會啟動「金融行動創新法規調適平台」，展現出對外部意見的高度重視，平台運作以來已有相當成果，回應市場需求，為進一步優化平台運作，金管會除提出法規調適平台2.0方案外，未來仍將持續精進本平台機制，以即時感測市場變化，發揮市場溫度計效果。

